غدًا.. انقطاع مياه الشرب عن 3 مناطق في أسوان

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، قطع المياه عن عدة مناطق نظرًا لتنفيذ أعمال إحلال وتجديد محطة رفع الصرف الصحى بمنطقة بركة الدماس.وأشارت الشركة إلى أن المناطق التي سيتم قطع المياه عنها هي "طريق السادات بالكامل – المحمودية بالكامل – المدينة الصناعية القديمة" اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الجمعة الموافق 25- 12- 2020 وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى السبت الموافق 26- -12 2020.وأهابت محافظة أسوان المواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.