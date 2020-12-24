رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 24 ديسمبر 2020 الموافق 09 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غدًا.. انقطاع مياه الشرب عن 3 مناطق في أسوان

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 07:25 م
انقطاع مياه الشرب
انقطاع مياه الشرب
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، قطع المياه عن عدة مناطق نظرًا لتنفيذ أعمال إحلال وتجديد محطة رفع الصرف الصحى بمنطقة بركة الدماس.

وأشارت الشركة إلى أن المناطق التي سيتم قطع المياه عنها هي "طريق السادات بالكامل – المحمودية بالكامل – المدينة الصناعية القديمة" اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الجمعة الموافق 25- 12- 2020 وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى السبت الموافق 26- -12 2020.

وأهابت محافظة أسوان المواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.

موضوعات متعلقة

وفاة رئيس الزمالك المستشار أحمد البكري بكورونا

كلمات حاسمة.. كلوب يعلق على «رحيل صلاح من ليفربول»

الوزراء: الدولة المصرية لن تواجه كورونا بالغلق العام

«مدبولى» يوجه بوجود مسار آمن داخل المستشفيات لاستقبال مصابى كورونا

الصور

image description

«أوقاف دمياط» حملة لتعقيم مساجد

image description

نائب رئيس جامعة أسيوط تتفقد العرض التجريبي للسيارة الكهربائية

image description

جامعة أسيوط تعلن أسماء الفائزين في انتخابات اتحاد الطلاب

image description

بالأسماء.. إعلان نتيجة انتخابات اتحاد طلاب جامعة دمياط

image description

مرافق أسيوط: حملة مكبرة لتنظيف الشوارع والميادين

الأكثر قراءة

موعد إعلان سعر البنزين الجديد في مصر بعد القرار الجمهوري اليوم

إخلاء سبيل الطبيب المتهم بالتحرش في الزقازيق

كلمات حاسمة.. كلوب يعلق على «رحيل صلاح من ليفربول»

التحفظ على أموال أبناء الملياردير الإخواني محمد تاج الدين

إنفوجراف

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

image description

إفيهات لا تنسى.. 20 عاما على عرض فيلم الناظر (إنفوجراف)

image description

5 أخطاء تجنبها أثناء ارتداء الكمامة (إنفوجراف)

image description

نصائح لأصحاب الأمراض التنفسية لمواجهة كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

بهاء سلطان مفاجأة «صاحبة السعادة» ليلة رأس السنة

منوعات

القضاء السويسري يلغي عقوبة إيقاف السباح الصيني سون يانغ

دراسة تثبت فاعلية الكحول لقتل الجراثيم

موعد امتحانات الصف الأول الثانوي 2021

إطفاء فرنسا تجري فحوص كورونا لسائقي الشاحنات في دوفر لحل الأزمة

أيام زمان

«لازلت هنا».. رسائل بخط يد لويس جريس إلى محبوبته سناء جميل

أحزان عماد حمدي.. توفي مصابا بالاكتئاب وفقد بصره بسبب وفاة شقيقه التوأم

عزيزة أمير أول منتجة في السينما تخدع يوسف وهبي للعمل في المسرح

فاكهة دخلت مصر في عهد محمد علي واختار اسمها.. تعرف عليها

مقالات الرأي
مدحت بشاى
حتى لا نرى التاريخ بعين واحدة
جمال طه
ليبيا.. بين أطماع الإخوان وسراب التسوية السياسية
ماجد حبته
إغلاق ثالث.. وانتخابات رابعة!
مؤمن المحمدي
ثم توبت
المزيد

الثقافة

«عبدالدايم»: أسوان بوابة مصر الجنوبية ولها مكانة خاصة بسبب إرثها الحضاري

طرح العرض البانورامي لمعرض منى فتحي إلكترونيًا

أشرف أبوجليل يعتذر عن منصب رئيس إدارة إقليم شرق الدلتا الثقافي

من هو الخزاف جمال حنفي الذي توفي متأثرا بإصابته بكورونا؟