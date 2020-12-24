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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أهالى النجيلة بالبحيرة فى انتظار تشييع جثمان شادى زغمار غريق شاطئ النخيل

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 07:37 م
تشييع جثمان شادى
تشييع جثمان شادى
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توافد أهالي قرية النجيلة التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، على المقابر فى انتظار وصول جثمان غريق شاطيءئ النخيل بمحافظة الإسكندرية، شادي زعمار، الذي لقي مصرعه في شهر يوليو الماضي بعد مطابقة نتيجة تحليل الـ "DNA" للعينه الثانية من الجثة المتحفظ عليها بمشرحة الإسعاف.

وقال النائب أحمد حلمى الشيشينى: "نحن الآن في انتظار وصول الجثمان لدفنه بمقابر العائلة بقرية النجيلة"، لافتًا إلى أن والد شادي لم يعلم بنتيجة العينة الثانية سوي اليوم.

وكان الآلاف من أهالي قرية النجيلة والقري المجاورة، أدوا صلاة الغائب على الشاب شادي، في مسقط رأسه مساء يوم الجمعة الموافق 7 أغسطس بعد صلاة المغرب أمام ساحة مسجد اللواء فياض بعد تعذر العثور علي جثة شادي زعمار.

كان 12 شخصًا لقوا مصرعهم غرقًا، فجر يوم 10 يوليو الجاري، بشاطئ النخيل المعروف بـ «شاطئ الموت» بحي العجمي، بعد تسللهم إلى الشاطئ فجرًا بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء.

يشار إلى أن رجال الإنقاذ انتشلوا جزء من جثة بدون رأس من أمام حواجز شاطئ النخيل إلا أنه تعذر أخذ البصمة الوراثية منها لتحللها.

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