رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 24 ديسمبر 2020 الموافق 09 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاستخبارات العراقية تعتقل 13 داعشيا في مناطق متفرقة بالأنبار

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 05:52 م
الاستخبارات العراقية
الاستخبارات العراقية
وكالات
طباعة
ذكرت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الخميس، أنها تمكنت من اعتقال 13 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي بعملية استباقية نوعية في مناطق متفرقة بمحافظة الأنبار 118 كيلومترا غربي بغداد.

وأضاف بيان للوكالة أن "مديرية استخبارات محافظة الأنبار نفذت عملية استباقية نوعية بعد مراقبة لتحركات عناصر داعش في مناطق القائم والرمادي والفلوجة وعانه وتمكنت من اعتقال 13 مطلوبا وفق قانون الإرهاب لانتمائهم لعصابات داعش".

وأوضح البيان أن المعتقلين "اعترفوا من خلال التحقيقات الأولية بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية الذين عملوا فيها بما يسمى ولايات البركة والفرات والأنبار والفلوجة، ودخلوا معسكرات خاصة للتدريب على السلاح والعلوم الشرعية منفذين من خلال ذلك عدة عمليات إرهابية منها الهجوم على القطاعات الأمنية وقوات الجيش، وتفجير دور المنتسبين وخطف وقتل أفراد الشرطة ونصب السيطرات في تلك المناطق".

وأضاف البيان أنه تم تصديق أقوالهم قضائيا أمام قضاة التحقيق بالمحافظة.

موضوعات متعلقة

طوارئ في المحافظات لبدء توزيع لقاح كورونا

وزيرة الصحة: نعيش أسبوع «ذروة كورونا».. و3 محافظات تتصدر الإصابات

الحكومة تكشف حقيقة فرض حظر تجوال ليلة رأس السنة (فيديو)

«الصحة»: جهزنا 27492 عضوا بالأطقم الطبية لمواجهة موجة كورونا الثانية

الصور

image description

«أوقاف دمياط» حملة لتعقيم مساجد

image description

جامعة أسيوط تعلن أسماء الفائزين في انتخابات اتحاد الطلاب

image description

بالأسماء.. إعلان نتيجة انتخابات اتحاد طلاب جامعة دمياط

image description

مرافق أسيوط: حملة مكبرة لتنظيف الشوارع والميادين

image description

أسيوط تودع جثمان شهيد سيناء «علي حسانين» في جنازة عسكرية مهيبة

الأكثر قراءة

موعد إعلان سعر البنزين الجديد في مصر بعد القرار الجمهوري اليوم

كلمات حاسمة.. كلوب يعلق على «رحيل صلاح من ليفربول»

«مدبولى» يوجه بوجود مسار آمن داخل المستشفيات لاستقبال مصابى كورونا

التحفظ على أموال أبناء الملياردير الإخواني محمد تاج الدين

إنفوجراف

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

image description

إفيهات لا تنسى.. 20 عاما على عرض فيلم الناظر (إنفوجراف)

image description

5 أخطاء تجنبها أثناء ارتداء الكمامة (إنفوجراف)

image description

نصائح لأصحاب الأمراض التنفسية لمواجهة كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

بهاء سلطان مفاجأة «صاحبة السعادة» ليلة رأس السنة

منوعات

القضاء السويسري يلغي عقوبة إيقاف السباح الصيني سون يانغ

دراسة تثبت فاعلية الكحول لقتل الجراثيم

موعد امتحانات الصف الأول الثانوي 2021

إطفاء فرنسا تجري فحوص كورونا لسائقي الشاحنات في دوفر لحل الأزمة

أيام زمان

«لازلت هنا».. رسائل بخط يد لويس جريس إلى محبوبته سناء جميل

أحزان عماد حمدي.. توفي مصابا بالاكتئاب وفقد بصره بسبب وفاة شقيقه التوأم

عزيزة أمير أول منتجة في السينما تخدع يوسف وهبي للعمل في المسرح

فاكهة دخلت مصر في عهد محمد علي واختار اسمها.. تعرف عليها

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
ثم توبت
جلال حمام
يقذفون مصر بالحجارة.. وبيوتهم من زجاج
صفوت البياضي
كل عام جديد والعالم أجمع بسلام
أحمد بهاء الدين شعبان
كوارث.. وأرباح!
المزيد

الثقافة

أشرف أبوجليل يعتذر عن منصب رئيس إدارة إقليم شرق الدلتا الثقافي

«عبد الدايم»: أسوان بوابة مصر الجنوبية ولها مكانة خاصة بسبب إرثها الحضاري

من هو الخزاف جمال حنفي الذي توفي متأثرا بإصابته بكورونا؟

قصة صورة.. «البساطي» و«القليوبي»: كيف أصبحنا أصدقاء لآخر العمر؟