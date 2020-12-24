أسرة تحرير «الدستور» تحتفل بجائزة الصحافة العربية (صور)

احتفلت أسرة تحرير جريدة «الدستور»، اليوم، بفوزها بجائزة الصحافة العربية «فئة الشباب» ضمن دورتها التاسعة عشرة خلال حفل افتراضي نظّمه نادي دبي للصحافة ممثل الأمانة العامة للجائزة بالإمارات.حضر الحفل الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، وأ. محمد العسيري، رئيس التحرير، وتم خلال الحفل تكريم الزميل أحمد عاطف، الفائز بالجائزة عن مجمل أعماله.وقدّم الزميل أحمد عاطف، على مدار سنوات عدة من العمل الصحفي، عددا من التحقيقات الاستقصائية الهامة والملفات البارزة، بجانب تقديمه خلال العام الأخير مجموعة من التحقيقات المعمقة التي تكشف خبايا الأسلحة التي يستخدمها الإرهابيون في سيناء، وتحارب الإرهاب ولجان الإخوان الإلكترونية.كما قدّم الزميل عددا من القصص الصحفية الإنسانية التي رصد من خلالها معايشات حية مع أفراد القوات المسلحة في سيناء وحربهم ضد الإرهاب الغاشم، ليكون واحدا من الصحفيين البارزين الذين قدموا تلك المعايشات للنور ووضحوا للجميع حجم الجهد المبذول من طرف القوات المصرية.وكان "عاطف" قد تم اختياره ضمن قائمة تضم 12 صحفيا حول العالم في مسابقة أفضل صحفي شاب في العالم تحت سن 30 سنة بمؤسسة تومسون فاوندشن 2016، وفائز بجائزة أفضل تحقيق في مصر بمسابقة نقابة الصحفيين المصرية 2017، وترشح سابقًا لجائزة الصحافة العربية (دبي) عن فئة التحقيق الاستقصائي 2015، وفائز بجائزة صوت هولندا لمكافحة الفساد.حصل الزميل على ليسانس آداب قسم إعلام (صحافة) جامعة بنها 2010-2011، صحفي استقصائي مع شبكة "إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية" (أريج)، وأنجز أكثر من 10 تحقيقات استقصائية متنوعة بين التحقيقات التلفزيونية والمكتوبة والعابرة للحدود، وعضوا بنقابة الصحفيين المصرية.