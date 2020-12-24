رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 24 ديسمبر 2020 الموافق 09 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أسرة تحرير «الدستور» تحتفل بجائزة الصحافة العربية (صور)

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 06:05 م
جريدة الدستور
طباعة
احتفلت أسرة تحرير جريدة «الدستور»، اليوم، بفوزها بجائزة الصحافة العربية «فئة الشباب» ضمن دورتها التاسعة عشرة خلال حفل افتراضي نظّمه نادي دبي للصحافة ممثل الأمانة العامة للجائزة بالإمارات.

حضر الحفل الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، وأ. محمد العسيري، رئيس التحرير، وتم خلال الحفل تكريم الزميل أحمد عاطف، الفائز بالجائزة عن مجمل أعماله.

وقدّم الزميل أحمد عاطف، على مدار سنوات عدة من العمل الصحفي، عددا من التحقيقات الاستقصائية الهامة والملفات البارزة، بجانب تقديمه خلال العام الأخير مجموعة من التحقيقات المعمقة التي تكشف خبايا الأسلحة التي يستخدمها الإرهابيون في سيناء، وتحارب الإرهاب ولجان الإخوان الإلكترونية.

كما قدّم الزميل عددا من القصص الصحفية الإنسانية التي رصد من خلالها معايشات حية مع أفراد القوات المسلحة في سيناء وحربهم ضد الإرهاب الغاشم، ليكون واحدا من الصحفيين البارزين الذين قدموا تلك المعايشات للنور ووضحوا للجميع حجم الجهد المبذول من طرف القوات المصرية.

وكان "عاطف" قد تم اختياره ضمن قائمة تضم 12 صحفيا حول العالم في مسابقة أفضل صحفي شاب في العالم تحت سن 30 سنة بمؤسسة تومسون فاوندشن 2016، وفائز بجائزة أفضل تحقيق في مصر بمسابقة نقابة الصحفيين المصرية 2017، وترشح سابقًا لجائزة الصحافة العربية (دبي) عن فئة التحقيق الاستقصائي 2015، وفائز بجائزة صوت هولندا لمكافحة الفساد.

حصل الزميل على ليسانس آداب قسم إعلام (صحافة) جامعة بنها 2010-2011، صحفي استقصائي مع شبكة "إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية" (أريج)، وأنجز أكثر من 10 تحقيقات استقصائية متنوعة بين التحقيقات التلفزيونية والمكتوبة والعابرة للحدود، وعضوا بنقابة الصحفيين المصرية.
أسرة تحرير «الدستور» تحتفل بجائزة الصحافة العربية (صور)
أسرة تحرير «الدستور» تحتفل بجائزة الصحافة العربية (صور)
أسرة تحرير «الدستور» تحتفل بجائزة الصحافة العربية (صور)
أسرة تحرير «الدستور» تحتفل بجائزة الصحافة العربية (صور)
أسرة تحرير «الدستور» تحتفل بجائزة الصحافة العربية (صور)
أسرة تحرير «الدستور» تحتفل بجائزة الصحافة العربية (صور)
أسرة تحرير «الدستور» تحتفل بجائزة الصحافة العربية (صور)
أسرة تحرير «الدستور» تحتفل بجائزة الصحافة العربية (صور)
أسرة تحرير «الدستور» تحتفل بجائزة الصحافة العربية (صور)
أسرة تحرير «الدستور» تحتفل بجائزة الصحافة العربية (صور)
أسرة تحرير «الدستور» تحتفل بجائزة الصحافة العربية (صور)
أسرة تحرير «الدستور» تحتفل بجائزة الصحافة العربية (صور)
أسرة تحرير «الدستور» تحتفل بجائزة الصحافة العربية (صور)
أسرة تحرير «الدستور» تحتفل بجائزة الصحافة العربية (صور)

موضوعات متعلقة

«الصحة»: الإفراج عن لقاح كورونا جمركيًا الأحد.. وتجهيز مقار التطعيم غدًا

مواعيد برنامج انت مين The Masked Singer

الحكومة تكشف حقيقة فرض حظر تجوال ليلة رأس السنة (فيديو)

موعد إعلان سعر البنزين الجديد في مصر بعد القرار الجمهوري اليوم

الصور

image description

«أوقاف دمياط» حملة لتعقيم مساجد

image description

جامعة أسيوط تعلن أسماء الفائزين في انتخابات اتحاد الطلاب

image description

بالأسماء.. إعلان نتيجة انتخابات اتحاد طلاب جامعة دمياط

image description

مرافق أسيوط: حملة مكبرة لتنظيف الشوارع والميادين

image description

أسيوط تودع جثمان شهيد سيناء «علي حسانين» في جنازة عسكرية مهيبة

الأكثر قراءة

موعد إعلان سعر البنزين الجديد في مصر بعد القرار الجمهوري اليوم

كلمات حاسمة.. كلوب يعلق على «رحيل صلاح من ليفربول»

«مدبولى» يوجه بوجود مسار آمن داخل المستشفيات لاستقبال مصابى كورونا

التحفظ على أموال أبناء الملياردير الإخواني محمد تاج الدين

إنفوجراف

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

image description

إفيهات لا تنسى.. 20 عاما على عرض فيلم الناظر (إنفوجراف)

image description

5 أخطاء تجنبها أثناء ارتداء الكمامة (إنفوجراف)

image description

نصائح لأصحاب الأمراض التنفسية لمواجهة كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

بهاء سلطان مفاجأة «صاحبة السعادة» ليلة رأس السنة

منوعات

القضاء السويسري يلغي عقوبة إيقاف السباح الصيني سون يانغ

دراسة تثبت فاعلية الكحول لقتل الجراثيم

موعد امتحانات الصف الأول الثانوي 2021

إطفاء فرنسا تجري فحوص كورونا لسائقي الشاحنات في دوفر لحل الأزمة

أيام زمان

«لازلت هنا».. رسائل بخط يد لويس جريس إلى محبوبته سناء جميل

أحزان عماد حمدي.. توفي مصابا بالاكتئاب وفقد بصره بسبب وفاة شقيقه التوأم

عزيزة أمير أول منتجة في السينما تخدع يوسف وهبي للعمل في المسرح

فاكهة دخلت مصر في عهد محمد علي واختار اسمها.. تعرف عليها

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
ثم توبت
جلال حمام
يقذفون مصر بالحجارة.. وبيوتهم من زجاج
صفوت البياضي
كل عام جديد والعالم أجمع بسلام
أحمد بهاء الدين شعبان
كوارث.. وأرباح!
المزيد

الثقافة

أشرف أبوجليل يعتذر عن منصب رئيس إدارة إقليم شرق الدلتا الثقافي

«عبد الدايم»: أسوان بوابة مصر الجنوبية ولها مكانة خاصة بسبب إرثها الحضاري

من هو الخزاف جمال حنفي الذي توفي متأثرا بإصابته بكورونا؟

قصة صورة.. «البساطي» و«القليوبي»: كيف أصبحنا أصدقاء لآخر العمر؟