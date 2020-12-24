رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 24 ديسمبر 2020 الموافق 09 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الجامعات الإسلامية» تناقش تحديات التحول الرقمي نهاية ديسمبر

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 05:41 م
جريدة الدستور
طباعة
تعقد رابطة الجامعات الإسلامية، بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية، مؤتمرًا دوليًا افتراضيًا بعنوان "الجامعات والتحول الرقمي.. الفرص والتحديات"، وذلك الثلاثاء الموافق 29 ديسمبر 2020.

يناقش المؤتمر عددًا من البحوث وأوراق العمل التي تقدم بها خبراء وأساتذة الإعلام وتكنولوجيا التعليم في أكثر من 23 جامعة ومركزًا عربيًا وإسلاميًا.

وقال الدكتور أسامة العبد، أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية، إن المؤتمر يأتي في إطار حرص الرابطة على دعم الجامعات الأعضاء لتطوير نظمها التعليمية، وتعظيم مكانتها في إطار ما يشهده عالمنا من تطور غير مسبوق في مجال تكنولوجيا الاتصال والمعلومات.

أضاف أن "التحول الرقمي" أصبح فرض عين في كل المؤسسات العاملة في مختلف مجالات النشاط الإنساني، وتأتي الجامعات والمؤسسات التعليمية علي رأس تلك المؤسسات المعنية بالدخول إلي عالم التحول الرقمي لتحقيق تقدم وازدهار يضمن لها منافسة قوية في ظل عالم لا يعترف سوي بالأقوياء والمتميزين.

أضاف العبد أن المؤتمر يُعقد تحت رعاية كريمة من الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسي، رئيس رابطة العالم الإسلامي، رئيس رابطة الجامعات الإسلامية، بالتنسيق والتعاون مع اتحاد الجامعات العربية، وأن المؤتمر يسعي للخروج باستراتيجية مقترحة تساعد الجامعات في إطار خططها وتوجهاتها للتحول الرقمي الكامل.

أضاف العبد أن رابطة الجامعات الإسلامية تسعي للعمل بانفتاح راقٍ وتعاونٍ بناءٍ مع مختلف المؤسسات التعليمية في مختلف الدول العربية والإسلامية، وأثنى علي الخبراء والباحثين الذين سارعوا بإرسال بحوثهم وأوراق عملهم التي تم تحكيمها من خلال لجان علمية موثوقة أجازت تلك البحوث والأوراق وتحققت من اتباعها لكل الخطوات العلمية والمنهجية.

وقال الدكتور سامي الشريف مقرر اللجنة الإعلامية بالرابطة، عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، إن المؤتمر يُعقد بالتعاون مع جمعية كليات الإعلام العربية، ويناقش 34 بحثًا وورقة عمل تقدم بها أساتذة وخبراء في مجال الإعلام وتكنولوجيا التعليم يُمثلون 23 جامعة ومركزًا علميًا من أكثر من 15 بلدًا، وستعرض الأبحاث وأوراق العمل من خلال أربع جلسات علمية يترأسها عمداء لكليات الإعلام في الجامعات العربية والإسلامية.

كما أشاد الشريف بالدعم الذي تلقاه اللجنة الإعلامية بالرابطة من رئيس الرابطة وأمينها العام سواء في التنظيم لهذا المؤتمر الافتراضي الدولي أو في مختلف ما تقوم به اللجنة من أنشطة وفعاليات.

وقالت الدكتورة هويدا مصطفي عميد إعلام القاهرة، رئيس جمعية كليات الإعلام العربية، إن هذا المؤتمر يأتي كثمرة للتنسيق بين الجمعية واللجنة الإعلامية برابطة الجامعات الإسلامية في إطار السعي لتحقيق طفرة تكنولوجية في جامعاتنا تدفعها لمزيد من التطور والارتقاء، مشيدة بدعم اتحاد الجامعات العربية للمؤتمر من خلال أمينه العام الدكتور عمرو عزت سلامة، متمنية أن يخرج المؤتمر بتوصيات بنّاءة تستفيد منها جامعاتنا العربية والإسلامية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الحكومة تنفي تحويل دعم الخبز إلى «نقدي» بدءا من يناير

في اجتماع «غير معلن».. وزير الرياضة يطمئن فرجاني ساسي

«السيناريو الأسود».. الحكومة تؤكد: سنتجاوز 1000 إصابة بكورونا خلال أيام قليلة

موعد إعلان سعر البنزين الجديد في مصر بعد القرار الجمهوري اليوم

الصور

image description

«أوقاف دمياط» حملة لتعقيم مساجد

image description

جامعة أسيوط تعلن أسماء الفائزين في انتخابات اتحاد الطلاب

image description

بالأسماء.. إعلان نتيجة انتخابات اتحاد طلاب جامعة دمياط

image description

مرافق أسيوط: حملة مكبرة لتنظيف الشوارع والميادين

image description

أسيوط تودع جثمان شهيد سيناء «علي حسانين» في جنازة عسكرية مهيبة

الأكثر قراءة

موعد إعلان سعر البنزين الجديد في مصر بعد القرار الجمهوري اليوم

كلمات حاسمة.. كلوب يعلق على «رحيل صلاح من ليفربول»

«مدبولى» يوجه بوجود مسار آمن داخل المستشفيات لاستقبال مصابى كورونا

التحفظ على أموال أبناء الملياردير الإخواني محمد تاج الدين

إنفوجراف

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

image description

إفيهات لا تنسى.. 20 عاما على عرض فيلم الناظر (إنفوجراف)

image description

5 أخطاء تجنبها أثناء ارتداء الكمامة (إنفوجراف)

image description

نصائح لأصحاب الأمراض التنفسية لمواجهة كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

بهاء سلطان مفاجأة «صاحبة السعادة» ليلة رأس السنة

منوعات

القضاء السويسري يلغي عقوبة إيقاف السباح الصيني سون يانغ

دراسة تثبت فاعلية الكحول لقتل الجراثيم

موعد امتحانات الصف الأول الثانوي 2021

إطفاء فرنسا تجري فحوص كورونا لسائقي الشاحنات في دوفر لحل الأزمة

أيام زمان

«لازلت هنا».. رسائل بخط يد لويس جريس إلى محبوبته سناء جميل

أحزان عماد حمدي.. توفي مصابا بالاكتئاب وفقد بصره بسبب وفاة شقيقه التوأم

عزيزة أمير أول منتجة في السينما تخدع يوسف وهبي للعمل في المسرح

فاكهة دخلت مصر في عهد محمد علي واختار اسمها.. تعرف عليها

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
ثم توبت
جلال حمام
يقذفون مصر بالحجارة.. وبيوتهم من زجاج
صفوت البياضي
كل عام جديد والعالم أجمع بسلام
أحمد بهاء الدين شعبان
كوارث.. وأرباح!
المزيد

الثقافة

أشرف أبوجليل يعتذر عن منصب رئيس إدارة إقليم شرق الدلتا الثقافي

«عبد الدايم»: أسوان بوابة مصر الجنوبية ولها مكانة خاصة بسبب إرثها الحضاري

من هو الخزاف جمال حنفي الذي توفي متأثرا بإصابته بكورونا؟

قصة صورة.. «البساطي» و«القليوبي»: كيف أصبحنا أصدقاء لآخر العمر؟