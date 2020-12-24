«الجامعات الإسلامية» تناقش تحديات التحول الرقمي نهاية ديسمبر

تعقد رابطة الجامعات الإسلامية، بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية، مؤتمرًا دوليًا افتراضيًا بعنوان "الجامعات والتحول الرقمي.. الفرص والتحديات"، وذلك الثلاثاء الموافق 29 ديسمبر 2020.يناقش المؤتمر عددًا من البحوث وأوراق العمل التي تقدم بها خبراء وأساتذة الإعلام وتكنولوجيا التعليم في أكثر من 23 جامعة ومركزًا عربيًا وإسلاميًا.وقال الدكتور أسامة العبد، أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية، إن المؤتمر يأتي في إطار حرص الرابطة على دعم الجامعات الأعضاء لتطوير نظمها التعليمية، وتعظيم مكانتها في إطار ما يشهده عالمنا من تطور غير مسبوق في مجال تكنولوجيا الاتصال والمعلومات.أضاف أن "التحول الرقمي" أصبح فرض عين في كل المؤسسات العاملة في مختلف مجالات النشاط الإنساني، وتأتي الجامعات والمؤسسات التعليمية علي رأس تلك المؤسسات المعنية بالدخول إلي عالم التحول الرقمي لتحقيق تقدم وازدهار يضمن لها منافسة قوية في ظل عالم لا يعترف سوي بالأقوياء والمتميزين.أضاف العبد أن المؤتمر يُعقد تحت رعاية كريمة من الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسي، رئيس رابطة العالم الإسلامي، رئيس رابطة الجامعات الإسلامية، بالتنسيق والتعاون مع اتحاد الجامعات العربية، وأن المؤتمر يسعي للخروج باستراتيجية مقترحة تساعد الجامعات في إطار خططها وتوجهاتها للتحول الرقمي الكامل.أضاف العبد أن رابطة الجامعات الإسلامية تسعي للعمل بانفتاح راقٍ وتعاونٍ بناءٍ مع مختلف المؤسسات التعليمية في مختلف الدول العربية والإسلامية، وأثنى علي الخبراء والباحثين الذين سارعوا بإرسال بحوثهم وأوراق عملهم التي تم تحكيمها من خلال لجان علمية موثوقة أجازت تلك البحوث والأوراق وتحققت من اتباعها لكل الخطوات العلمية والمنهجية.وقال الدكتور سامي الشريف مقرر اللجنة الإعلامية بالرابطة، عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، إن المؤتمر يُعقد بالتعاون مع جمعية كليات الإعلام العربية، ويناقش 34 بحثًا وورقة عمل تقدم بها أساتذة وخبراء في مجال الإعلام وتكنولوجيا التعليم يُمثلون 23 جامعة ومركزًا علميًا من أكثر من 15 بلدًا، وستعرض الأبحاث وأوراق العمل من خلال أربع جلسات علمية يترأسها عمداء لكليات الإعلام في الجامعات العربية والإسلامية.كما أشاد الشريف بالدعم الذي تلقاه اللجنة الإعلامية بالرابطة من رئيس الرابطة وأمينها العام سواء في التنظيم لهذا المؤتمر الافتراضي الدولي أو في مختلف ما تقوم به اللجنة من أنشطة وفعاليات.وقالت الدكتورة هويدا مصطفي عميد إعلام القاهرة، رئيس جمعية كليات الإعلام العربية، إن هذا المؤتمر يأتي كثمرة للتنسيق بين الجمعية واللجنة الإعلامية برابطة الجامعات الإسلامية في إطار السعي لتحقيق طفرة تكنولوجية في جامعاتنا تدفعها لمزيد من التطور والارتقاء، مشيدة بدعم اتحاد الجامعات العربية للمؤتمر من خلال أمينه العام الدكتور عمرو عزت سلامة، متمنية أن يخرج المؤتمر بتوصيات بنّاءة تستفيد منها جامعاتنا العربية والإسلامية.