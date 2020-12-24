«حلقولي شعري وحبسوني».. أم تتهم ابنها وشقيقها بالاعتداء عليها

تعرضت سيدة من محافظة طنطا، للاعتداء من قبل شقيقها وابنها، اللذين حلقا شعرها، وحبساها بالمنزل ووضعا بوابات حديدية لعدم خروجها كما منعها من الطعام.الواقعة تداولها عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورا للسيدة "ه. الـ. غ، 53 عامًا"، مقيمة حي أول طنطا بعد حلاقة شعرها.وحررت الأم المحضر رقم 86 أحوال أول طنطا ضد شقيقها وابنها للعرض على النيابة العامة، وبدء التحقيقات.