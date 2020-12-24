«المراكز الإفريقية»: اكتشاف سلالة جديدة أخرى لكورونا في نيجيريا

قال رئيس المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس، إن سلالة جديدة أخرى متحورة من فيروس كورونا ظهرت على ما يبدو في نيجيريا، منبهًا إلى الحاجة لمزيد من البحث.جاءت هذه الأنباء بعد أن رصدت كل من بريطانيا وجنوب إفريقيا سلالتين جديدتين من الفيروس يبدو أنهما أسرع انتشارًا، مما تسبب في فرض قيود جديدة على السفر واضطراب في الأسواق.وقال جون نكينجاسونج مدير المراكز الإفريقية، في مؤتمر صحفي على الإنترنت من أديس أبابا: "إنها سلالة منفصلة عن سلالتي المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا".وأوضح نكينجاسونج أن المركز النيجيري لمكافحة الأمراض والوقاية منها والمركز الإفريقي للتميز في علم جينوم الأمراض المعدية في نيجيريا سيدرسان مزيدًا من العينات.وقال، ردًا على أسئلة بخصوص الفيروس الجديد: "امنحونا بعض الوقت... ما زال الوقت مبكرًا جدًا".ولم يرد المركز النيجيري لمكافحة الأمراض والوقاية منها على الفور على طلب للتعليق على تصريحات نكينجاسونج.يشار إلى أن نيجيريا، وهي أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان ويبلغ أكثر من 200 مليون نسمة، سجلت حالات إصابة بكورونا أقل من كثير من الدول الأخرى بالقارة.