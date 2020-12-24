قاعة إضافية وتباعد اجتماعي.. أبرز استعدادات الكاتدرائية والأسقفية للقداس

يترأس الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، في الثامنة مساء اليوم الخميس قداس عيد الميلاد المجيد حيث تتبع الكنيسة التقويم الغربي.أعلنت الكنيسة الأسقفية في بيان لها اليوم، إن ترتيبات قداس العيد هذا العام تراعي الظروف والاشتراطات الصحية التي خلفها وباء كورونا، مشيرة إلى تخصيص قاعة جانبية مزودة بشاشة عرض في مبنى إداري داخل كاتدرائية جميع القديسين وذلك لنقل صلوات القداس مباشرة بالشكل الذي يسمح بتوفير مساحات أكبر للتباعد الاجتماعي.وشددت الكنيسة في بيانها على ضرورة إبراز دعوات دخول القداس على البوابات والالتزام بارتداء الكمامات والاستجابة لتعليمات المنظمين من أجل الحفاظ على صحة المصلين.فيما عملت الكاتدرائية على تطهير بواباتها ومقاعدها وكافة أبوابها قبل قداس اليوم وذلك للحفاظ على صحة المصلين.