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الخميس 24 ديسمبر 2020 الموافق 09 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملة لمتابعة الإجراءات الاحترازية بطوخ الخيل في المنيا

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 06:08 م
الإجراءات الاحترازية
الإجراءات الاحترازية
المنيا ـ على حسين
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نظمت الوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا اليوم، حملة لمتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد تم خلالها تحرير عدد من المحاضر للمقاهي بالقرية والتحفظ على الأدوات والشيش، لمخالفة اتخاذ الإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحة المواطنين، فضلًا عن تحرير عدد 3 محاضر مخالفات واتخاذ اللازم قانونًا.

وقال العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، إنه في إطار الحرص على أرواح المواطنين ومنعًا للأخطار وتجنبًا لوقوع الحوادث واستمرارًا لأعمال التجميل ورفع كفاءة المداخل بنطاق قرية طوخ الخيل تم اليوم تثبيت مصدات وأعمدة حديدية على أطراف كوبري أبوشناف، وتم رفع ٢٠ طنًا من المخلفات والقمامة.

وأوضح رضا مصطفي رئيس قرية طوخ الخيل أن الوحدة المحلية قامت بتثبيت عدد من المصدات وأعمدة حديدية على أطراف كوبري أبوشناف لتركيب أعمدة الديكور حفاظًا على المظهر العام، ومنعًا لوقوع حوادث أو أخطار.

كما قام قسم البيئة برفع ٢٠ طنًا من مخلفات والتراكمات اليومية من نقاط التجميع بالقرى والعزب التابعة للوحدة المحلية بالقرية لعدم انتشار الأمراض والأوبئة وتوفير بيئة صحية للمواطنين.
حملة لمتابعة الإجراءات الاحترازية بطوخ الخيل في المنيا
حملة لمتابعة الإجراءات الاحترازية بطوخ الخيل في المنيا
حملة لمتابعة الإجراءات الاحترازية بطوخ الخيل في المنيا
حملة لمتابعة الإجراءات الاحترازية بطوخ الخيل في المنيا
حملة لمتابعة الإجراءات الاحترازية بطوخ الخيل في المنيا
حملة لمتابعة الإجراءات الاحترازية بطوخ الخيل في المنيا
حملة لمتابعة الإجراءات الاحترازية بطوخ الخيل في المنيا
حملة لمتابعة الإجراءات الاحترازية بطوخ الخيل في المنيا
حملة لمتابعة الإجراءات الاحترازية بطوخ الخيل في المنيا
حملة لمتابعة الإجراءات الاحترازية بطوخ الخيل في المنيا
حملة لمتابعة الإجراءات الاحترازية بطوخ الخيل في المنيا
حملة لمتابعة الإجراءات الاحترازية بطوخ الخيل في المنيا
حملة لمتابعة الإجراءات الاحترازية بطوخ الخيل في المنيا
حملة لمتابعة الإجراءات الاحترازية بطوخ الخيل في المنيا

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