وفاة أستاذ علم الاجتماع المتهم بالإساءة للقرآن

توفى الدكتور محمد مهدلي المدرس بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بمدينة الإسكندرية وأستاذ علم الاجتماع، وذلك بعد تدهور حالته الصحية.أكد الدكتور السيد رشاد عميد معهد الخدمة الإجتماعية، خلال تصريحات صحفية اليوم، أن الدكتور مهدلي كان مريضًا، وتوفي اليوم بعد تدهور الحالة الصحية له.وأحال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد مهدلي، عضو هيئة التدريس بمعهد الخدمة الاجتماعية بالإسكندرية إلى النائب العام، بسبب تداول فيديوهات تتضمن إهانته للقرآن الكريم، للتحقيق معه فيما هو منسوب إليه من اتهامات، حيث تضمنت التهم الموجهة إليه ازدراء الأديان مع امتهان ثوابت العقيدة الإسلامية، وتهمة سب الطلاب بألفاظ خارجة.جاء ذلك بعد الانتهاء من التحقيق مع الدكتور المهدلي من خلال الدكتور فايز محمد حسين وكيل كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، وبعد الاستماع لشهود الواقعة ومواجة «المهدلي» بما هو منسوب إليه، وإقراره بصحة ما تم تداوله بالفيديو.