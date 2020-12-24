شرطة أرمينيا تحتجز نحو 70 متظاهرًا في حشد مناهض للحكومة

قالت السلطات الأرمينية إن الشرطة اعتقلت نحو 70 متظاهرا في تجمع مناهض للحكومة في العاصمة يريفان، اليوم الخميس، وسط دعوات تطالب رئيس الوزراء نيكول باشينيان بتقديم استقالته.وتشهد أرمينيا احتجاجات حاشدة في الأسابيع القليلة الماضية، بعد معاهدة سلام وقعها باشينيان الشهر الماضي، وتم بموجبها التنازل عن أراض في منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها لأذربيجان المجاورة.واحتشد محتجون خارج مقر الحكومة الوطنية لأرمينيا، اليوم الخميس، حيث وصفوا باشينيان بالخائن، وطالبوه بالتنحي.وقال ممثل لأجهزة إنفاذ القانون، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية "أرمينبريس"، إنه "حتى هذه اللحظة، اعتقلت الشرطة 69 مواطنا".وقتل آلاف الجنود في ستة أسابيع من مواجهات عسكرية اندلعت في سبتمبر، بشأن منطقة قره باغ الجبلية.وأعلنت أذربيجان تحقيق انتصار بدعم من حليفتها تركيا، التي قدمت طائرات دون طيار متقدمة أثبتت دورها المحوري في المناوشات للسيطرة على المنطقة.