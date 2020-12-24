تجديد حبس عاطلين بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى بالنزهة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة حبس عاطلين لاتجارهما بالنقد الأجنبى 15 يوما على ذمة التحقيقات.تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، يفيد بضبط عاطلين حال استقلالهما دراجة نارية "دون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهما.. وبحوزتهما مبلغ مالى (عملات محلية وأجنبية).بمواجهتهما اعترفا بقيامهما بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأضافا بتحصلهما على المضبوطات من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس "له معلومات جنائية") بقصد توصيلها لبعض الأشخاص غير معلومين لديهما بإحدى المحافظات.وتم ضبط الأخير، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.