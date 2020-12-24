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الخميس 24 ديسمبر 2020 الموافق 09 جمادى الأولى 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«أمهات مصر»: هناك عدة مصادر للتعليم في ظل أزمة كورونا

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 07:37 م
عبير أحمد
عبير أحمد
ريم محمود
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كشفت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن هناك عدة مصادر للتعلم يعتمد عليها الطلاب وأولياء أمورهم في ظل عدم ذهاب أغلبهم إلي المدرسة بسبب جائحة كورونا، علي رأسهم الأم.

وأضافت في تصريحات صحفية، إن الطلاب يعتمدون بشكل أساسي الآن علي الكتب الخارجية والمنصات التعليمية خاصة قناة "مدرستنا" واليوتيوب وبعضهم يحصل علي دروس خصوصية سواء أونلاين أو التعامل مع مدرس، إضافة إلي الاستعانة بمدرسي المدرسة والمجموعات المدرسية.

وطالبت وزارة التربية والتعليم بجعل الوحدة الأخيرة بالمناهج للاطلاع فقط ومراعاة ظروف الطلاب في ظل جائحة كورونا، وكذلك الاعتماد بشكل أساسي علي حصص الأونلاين كبديل لعدم ذهاب أغلبهم إلي المدارس، ومراعاة ذلك عند وضع الامتحانات.

وتفاعل مئات أولياء الأمور من الأمهات علي صفحة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، في الفيسبوك، حيث قالت ولي أمر: "المصدر الأساسى والوحيد أكيد الأم، إحنا بنشرح وبنذاكر وبنحل سواء كتب المدرسة أو كتب خارجية واللى بيوقف قدامنا بندور عليه بأى وسيلة سواء قنوات اليوتيوب أو أى لينكات بنتداولها كأمهات مع بعض لبعض الدروس أو مدرسي المدرسة الأفاضل يبعته على جروبات الفصول لأى أماكن فيها شرح توضيحى أو ملازم زياده للحل أو الشرح المهم إن الشخص الوحيد اللى طالع عينه فى المنظومه التعليمية السنادى الأمهات، محتاجين تكريم دولى بصراحه ربنا يهون".

وأضافت ولي أمر أخري: "أنا عندى اتنين حولتهم لمدرسة حكومي، وطفلة في مدرسة خاصة، الحكومي اعتماد الكلي علي شرحي أنا ليهم والكتب الخارجية والمواد التقيله دروس، أما البنوته في الخاص اعتمادى الكلى علي المدرسة مدرسين محترمين جدًا ممتازين ما عدا مادة الحساب أنا بساعد فيها من الكتب الخارجية وسؤال البعض، وياريت ينزل دليل لولى الأمر في مذاكرة الحساب للنظام الجديد تعبنا بجد".

وذكرت ولي أمر أخري: "الشرح من المدرسة وفيديوهات الأونلاين والمذاكرة والكتب الخارجية وبوكليت المدرسة"، وتابعت أخري: "موقع مدرستنا بجد ممتاز، واليوتيوب والكتب الخارجية وبنك المعرفة والمدرسة طبعًا دي الأساس".

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