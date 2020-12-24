«النجار» يشهد الجولة الأخيرة من ماراثون انتخابات اتحاد طلاب جامعة مطروح

شهد الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الخميس، فعاليات الجولة الأخيرة من ماراثون انتخابات اتحاد الطلاب للعام الجامعي 2020/2021، والتي اختتمت باختيار رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه.وقدم الدكتور مصطفى النجار التهنئة لجميع الفائزين في انتخابات اتحاد الطلاب، مشيرًا إلى أن نتيجة الانتخابات أسفرت عن فوز الطالب إبراهيم الصايغ بالفرقة الرابعة كلية الزراعة الصحراوية والبيئية، بمنصب رئيس اتحاد الجامعة، وفوز الطالبة يمنى محمد بالفرقة الرابعة كلية التربية للطفولة المبكرة بمنصب نائب رئيس الاتحاد، متمنيًا للجميع دوام التوفيق والسداد، داعيًا الأعضاء الجدد للحرص على تقديم دور فعال ومتميز من خلال التمثيل الجيد لجامعاتهم ولزملائهم الطلاب.وأشار رئيس الجامعة إلى أهمية دور الاتحادات الطلابية في تمثيل طلاب الجامعات، فهي تُمثل حلقة الوصل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، مؤكدا أن الاهتمام بالاتحادات الطلابية يعكس حرص الدولة المصرية على إتاحة الفرصة أمام الطلاب؛ للمشاركة الفعالة في تقديم نموذج للممارسة الديمقراطية داخل الجامعات.وأكد النجار أن الجامعة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في جميع مراحل العملية الانتخابية، من ارتداء الكمامات الطبية، تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب، وتخصيص أماكن لجان التصويت بالمناطق الجيدة التهوية وتطهيرها وتعقيمها.وتوجه رئيس الجامعة بالشكر لجميع القائمين على العملية الانتخابية، مشيدًا بالإعداد والتنظيم الجيد لجميع مراحلها، والمشاركة الطلابية المتميزة، مما ساهم في خروجها بهذه الصورة المشرفة.جدير بالذكر أن نتائج الانتخابات بجامعة مطروح أسفرت عن فوز أعضاء أسرة طلاب من أجل مصر بمقاعد اتحادات الطلبة في مختلف كليات الجامعة، حيث تهدف الأسرة إلى تكوين مجتمع طلابي قوي ومنظم يساهم في تحقيق التنمية المستدامة 2030، كما تسعى إلى زيادة قاعدة ممارسة الأنشطة الجامعية، وتنظيم العديد من الفعاليات داخل الجامعة وخارجها، باستخدام أحدث الوسائل والأنظمة في إعداد الطلاب لتحقيق المشاركة الفاعلة، تأهيل وتدريب الخريجين للمنافسة في ريادة الأعمال، وتحقيق التواصل بين شباب الجامعات في مصر والخارج.