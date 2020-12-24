الأسهم الأمريكية ترتفع عند الفتح بفضل آمال التعافي

فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على ارتفاع، الخميس، في جلسة تداول قصيرة حيث حفزت التوقعات لتعاف اقتصادي تدريجي الشراء في القطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية.صعد المؤشر داو جونز الصناعي 26.09 نقطة بما يعادل 0.09 بالمئة ليصل إلى 30155.92 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 4.02 نقطة أو 0.11 بالمئة مسجلا 3694.03 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 20.43 نقطة أو 0.16 بالمئة إلى 12791.54 نقطة.