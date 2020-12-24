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الخميس 24 ديسمبر 2020 الموافق 09 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 08:47 م
امتحانات
امتحانات
أسوان_إسراء توفيق
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تنطلق امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2020-2021، يوم الأحد الموافق 10-1-2021 حتى الخميس الموافق 4-2-2021، جاء ذلك بعد اعتماد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، لمواعيد الامتحانات.

ووجه محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بضرورة مراعاة مواصفات الورقة الامتحانية وشروطها والالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء عقد الامتحانات، ومراعاة الحالات الإنسانية للطلاب، وأهمية يوم 14 يناير 2021 لإتاحة الفرصة لأبنائنا الطلاب للاحتفال بعيد أسوان القومى، تلك الذكرى العزيزة على قلوبنا.

ومن جانبه اعتمد الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، اليوم الجداول التفصيلية لامتحانات لنقل جميع المراحل وكذلك الشهادة الإعدادية، حيث تبدأ امتحانات النقل لمدارس المرحلة الابتدائية بجميع أنواعها اعتبارًا من الأحد الموافق 10-1-2021 إلى السبت الموافق 23-1-2021.

وتبدأ امتحانات النقل لمدارس المرحلة الإعدادية بجميع أنواعها من الأحد الموافق 10-1-2021 إلى الأحد الموافق 24-1-2021.

وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية بجميع أنواعها من الثلاثاء الموافق 26-1-2021 إلى الأربعاء الموافق 3-2-2021.

وتبدأ امتحانات النقل لمدارس التعليم الفنى بجميع أنواعه من الخميس 14-1-2021 إلى الخميس الموافق 4-2-2021.

وتجرى امتحانات النقل للصفين الأول والثانى (العام) بالمدارس إلكترونيًا وتحدد مواعيدها من قبل الوزارة.

وأضاف وكيل الوزارة أن المديرية راعت المناسبات والأعياد القومية أيام (6- 7- 8) يناير 2021 لاحتفال الأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، ويوم 14 يناير للاحتفال بعيد أسوان القومى، ويوم 19 يناير لاحتفال الأخوة المسيحيين بعيد الغطاس، وكذلك يوم 28 يناير 2021 للاحتفال بأعياد الشرطة وثورة 25 يناير 2021.

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