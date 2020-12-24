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محافظات

وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان يتفقدان مشروعات تطوير وتجميل أسوان (صور)

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 08:08 م
الدكتورة إيناس عبد
الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة،
أسوان_إسراء توفيق
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أجرت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، يرافقها اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جولة ميدانية شملت مشروعات التطوير والتجميل لواجهة المدينة بميدان المحطة وحديقة درة النيل والسوق السياحى القديم، بجانب المسرح الرومانى بالمركز الثقافى الإفريقي "متحف النيل سابقًا"، وبالإضافة لمشروع تطوير قصر ثقافة أسوان.

وخلال جولتها بمشروعات التطوير والتجميل أشادت وزيرة الثقافة بالنقلة الحضارية التي تشهدها واجهة مدينة أسوان من خلال مشروعات التطوير والتجميل والتحديث، بالإضافة إلى اللمسات الجمالية ومراعاة التراث الحضاري والبيئي الذي تتمتع به جوهرة النيل الخالد.

وقام اللواء أشرف عطية بشرح تفصيلى لمكونات مشروعات التطوير بميدان المحطة والسوق السياحى القديم وحديقة درة النيل والذى سيساهم في إظهار الواجهة الحضارية بما يتواكب مع الهوية البصرية، وأيضًا الحفاظ على الطابع الأسوانى الأصيل مع ربطة بصفحة نهر النيل الخالد.

وفى نفس السياق قامت وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان بتفقد المسرح الرومانى بمتحف النيل والذى يسع نحو 2500 متفرج ويقع على مساحة 10 آلاف م2 حيث تكلف إنشاؤه نحو 5 ملايين جنيه.

ليعقب ذلك تفقد الوزيرة والمحافظ يرافقهما الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والذى عرض مراحل مشروع تطوير وإحلال وتجديد قصر ثقافة أسوان الذى يقع على مساحة 4300 م2 ويجرى حاليًا ولأول مرة تنفيذ أعمال تطوير شاملة لم يشهدها منذ إنشائه في عام 1963 والتى تتضمن إعادة تأهيل وتحديث كاملة للمسرح الذى يسع 375 كرسيا سواء الصالون الرئيسى أو البلكون، بجانب دعمه بمنظومة متكاملة من الحماية المدنية، علاوة على أحدث أجهزة للصوت والإضاءة والإخراج المسرحي حيث مخطط إفتتاح قصر الثقافة بعد تطويره في منتصف العام القادم.
وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان يتفقدان مشروعات تطوير وتجميل أسوان (صور)
وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان يتفقدان مشروعات تطوير وتجميل أسوان (صور)
وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان يتفقدان مشروعات تطوير وتجميل أسوان (صور)
وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان يتفقدان مشروعات تطوير وتجميل أسوان (صور)
وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان يتفقدان مشروعات تطوير وتجميل أسوان (صور)
وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان يتفقدان مشروعات تطوير وتجميل أسوان (صور)
وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان يتفقدان مشروعات تطوير وتجميل أسوان (صور)
وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان يتفقدان مشروعات تطوير وتجميل أسوان (صور)

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