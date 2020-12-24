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رئيس التحرير التنفيذي
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الكرازة

من سوهاج للإسكندرية.. حصاد الزيارات الرعوية للبابا تواضروس خلال 2020

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 08:08 م
تواضروس
تواضروس
تريزة شنودة
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اعتاد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، القيام بعدة زيارات رعوية سواء داخل محافظات مصر أو بالخارج، الإ أن العام الحالي نظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد، حد من هذه الزيارات لكنائس المهجر بسبب توقف الطيران لعدة شهور، مع بداية العام الحالي الجاري، لهذا اقتصرت جميع الزيارات الرعوية لقداسته على زيارة عدد من إيبارشيات المحافظات، نتعرف على أبرزها خلال هذا التقرير.

* سوهاج.. الزيارة الرعوية الأولى
قام البابا تواضروس الثاني في مطلع العام الجاري، خلال شهر يناير، بأول زيارة رعوية لعام 2020، واستمرت عدة أيام حيث بدأت فعالياتها بإيبارشية طهطا بسوهاج.

وضمت الزيارة جميع إيبارشيات سوهاج، والتي تتمثل في إيبارشية طهطا وطما وسوهاج وتوابعها وجرجا، حيث دشن قداسته خلالها عددًا من الكنائس من بينهم كنيسة الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بإيبارشية طهطا، وكاتدرائية أبي فام بإيبارشية طما، ومقر مطرانية جرجا بسوهاج.

كما ترأس قداسته خلال زيارته الرعوية لإيبارشيات سوهاج اجتماعا لجميع كهنة الإيبارشية، لمتابعة شئون الكنائس الروحية بها.

* الإسكندرية.. زيارة رعوية خلال كورونا
لم يشهد العام الحالي زيارات رعوية كثيرة للبابا تواضروس الثاني، نظرًا لفترة الإغلاق التي شهدتها الكنائس سواء خارج مصر أو داخلها، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث أغلقت كنائس مصر في الفترة من شهر مارس إلى أغسطس الماضي للحد من التجمعات، واستأنف زياراته الرعوية مجددًا من خلال زيارته إلى الإسكندرية خلال شهر أكتوبر الماضي.

ودشن البابا تواضروس خلال زيارته الرعوية إلى الإسكندرية، كنيسة السيدة العذراء مريم والشهيد أبي سيفين والقديس الأنبا كاراس في بشائر الخير 3، كنيسة مارجرجس في الشاطبي، وذلك بالتزامن مع احتفالها بمرور 75 عاما على إنشائها.

وشاركه صلوات طقس التدشين للكنائس الآباء الأساقفة أعضاء المجمع المقدس، بينهم الأنبا إيلاريون، أسقف عام كنائس غرب الإسكندرية والذي تتبعه رعويا وإداريا كاتدرائية بشائر الخير، والأنبا بافلي، أسقف قطاع عام كنائس المنتزه وشرق الإسكندرية.

* تدشين 3 كنائس بالقاهرة
لم يقتصر البابا تواضروس زياراته الرعوية إلى المحافظات خلال العام، بل شهدت إيبارشيات القاهرة أيضًا زيارات رعوية قصيرة ترأس خلالها صلوات القداس الإلهي وتدشين مذابح الكنيسة، وضمت كنائس القديس مارجرجس بألماظة، وكنيسة القديسة دميانة بابا دبلو، وكنيسة العذراء الأثرية بمصر القديمة.

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