«أبوالغيط»: إيران وتركيا لديهما أطماع إمبراطورية في المنطقة العربية

قال أحمد أبوالغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، إن إيران وتركيا لديهما أطماع إمبراطورية في المنطقة العربية، مشيرًا إلى أن العالم العربي يواجه أوضاعًا صعبة مع الجيران في الإقليم.وأكد أبوالغيط، خلال كلمة افتتاحية في إطار ندوة عقدها معهد البحوث والدراسات العربية، اليوم الخميس، أن "الدول العربية قد تجد لديها هامشًا أكبر للمناورة في ظل وجود قوتين متنافستين على قمة الهرم الدولي، غير أن أوضاع هذا التنافس ستضع أيضًا قيودًا على الحركة حيث تسعى كل قوة عُظمى إلى استقطاب الحلفاء".وأكد أن العرب عليهم الاستعداد لمواجهة أوضاع دولية سوف تشهد سيولة وسرعة في إيقاع التغيير، وبحيث يكون من الصعوبة استشراف اتجاهات المستقبل، مضيفًا أن أجواء التنافس بين الصين وأمريكا قد يجري إدارتها وضبط إيقاعها حتى لا يحدث تصعيد، ولكن احتمالات الخطأ في الحساب- كما يخبرنا التاريخ- واردة في مثل هذه الأوضاع القابلة للاشتعال.