ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمطعم في الأقصر
الخميس 24/ديسمبر/2020 - 04:30 م
هدى الأميرطباعة
شنت مديرية التموين بمحافظة الأقصر برئاسة الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالمحافظة، حملة مكبرة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري وادارة شرطة المسطحات.
وأسفرت الحملة عن التحفظ على محتويات ثلاجة بالكامل تضم مصنعات لحوم وبانيه وخضروات مجمدة وتم التحفظ على كمية تصل إلى 3 طن بسبب سوء التخزين مما أدى إلى تغير خواصها الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وجار تحرير المحضر القضائي اللازم بمعرفة مفتشي التموين بالحملة ضد ص ا س صاحب الثلاجة.
كما تم التحفظ على ٤٣ كيلو جرام لحوم بينها لحوم معدة للطبخ بأحد المطاعم حيث تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وجاري تحرير المحاضر القضائية اللازمة بمعرفة مفتشي التموين.
يأتي ذلك تنفيذا لقرار المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بشأن استمرار الحملات لتنقية الأسواق ومتابعة مدى التزام المطاعم والأنشطة الأخرى بالقرارات الوزارية.
وأسفرت الحملة عن التحفظ على محتويات ثلاجة بالكامل تضم مصنعات لحوم وبانيه وخضروات مجمدة وتم التحفظ على كمية تصل إلى 3 طن بسبب سوء التخزين مما أدى إلى تغير خواصها الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وجار تحرير المحضر القضائي اللازم بمعرفة مفتشي التموين بالحملة ضد ص ا س صاحب الثلاجة.
كما تم التحفظ على ٤٣ كيلو جرام لحوم بينها لحوم معدة للطبخ بأحد المطاعم حيث تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وجاري تحرير المحاضر القضائية اللازمة بمعرفة مفتشي التموين.
يأتي ذلك تنفيذا لقرار المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بشأن استمرار الحملات لتنقية الأسواق ومتابعة مدى التزام المطاعم والأنشطة الأخرى بالقرارات الوزارية.
ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمطعم في الأقصر
ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمطعم في الأقصر
ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمطعم في الأقصر
ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمطعم في الأقصر