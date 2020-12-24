ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمطعم في الأقصر

شنت مديرية التموين بمحافظة الأقصر برئاسة الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالمحافظة، حملة مكبرة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري وادارة شرطة المسطحات.وأسفرت الحملة عن التحفظ على محتويات ثلاجة بالكامل تضم مصنعات لحوم وبانيه وخضروات مجمدة وتم التحفظ على كمية تصل إلى 3 طن بسبب سوء التخزين مما أدى إلى تغير خواصها الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.وجار تحرير المحضر القضائي اللازم بمعرفة مفتشي التموين بالحملة ضد ص ا س صاحب الثلاجة.كما تم التحفظ على ٤٣ كيلو جرام لحوم بينها لحوم معدة للطبخ بأحد المطاعم حيث تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.وجاري تحرير المحاضر القضائية اللازمة بمعرفة مفتشي التموين.يأتي ذلك تنفيذا لقرار المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بشأن استمرار الحملات لتنقية الأسواق ومتابعة مدى التزام المطاعم والأنشطة الأخرى بالقرارات الوزارية.