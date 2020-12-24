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منوعات

القضاء السويسري يلغي عقوبة إيقاف السباح الصيني سون يانغ

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 07:40 م
إيقاف السباح الصيني
إيقاف السباح الصيني سون يانغ
وكالات
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قررت المحكمة الفيدرالية السويسرية الخميس، إلغاء عقوبة الإيقاف المفروضة على السباح الصيني سون يانغ الذي استبعد عن الأحواض لمدة ثمانية أعوام، وذلك لقيامه بتدمير عينة فحص المنشطات الذي خضع له في سبتمبر 2018.

وقالت المحكمة الفيدرالية في بيان إنها وافقت على الطلب "المقدم من السباح الصيني سون يانغ بسبب انحياز أحد أعضاء +كاس+ (محكمة التحكيم الرياضي). تم إلغاء قرار +كاس+. سيتعين على +كاس+ أن تحكم مرة أخرى في قضية سون يانغ بتشكيلة مختلفة من القضاة".

والانحياز الذي تتحدث عنه أعلى سلطة قضائية في سويسرا يتعلق بالتغريدات العنصرية المناهضة للصينيين لرئيس لجنة +كاس+ القضائية الإيطالي فرانكو فراتيني.

وقالت "كاس" في بيان إنها "ستستأنف الإجراءات فورًا" ضد السباح، لكن التوقيت غير مؤكد تماما.
وأوضحت المحكمة الرياضية التي تحرص على التأكيد على أن هذه التغريدات الشخصية "لا تمثل رأي كاس"، سيتعين عليها الآن إيجاد بديل لوزير الخارجية الإيطالي السابق فراتيني.

ولجأ سون (29 عامًا) إلى المحكمة الفيدرالية السويسرية بعد أن قررت محكمة التحكيم الرياضي في شباط فبراير الماضي الإبقاء على قرار إيقافه لفشله في تقديم براهين تبرر سبب قيامه بتدمير عينة فحص المنشطات بالمطرقة لاعتباره بأن الفاحصين "لم يحترموا بروتوكول الفحص والتحقيقات المعتمدة".

ورأت "كاس" في حينها "ثمة فارق كبير بعد أن تخضع لفحص الدم أن تشكك في بطاقات الاعتماد للفاحصين وفي الوقت ذاته المحافظة على الفحص الموجود في حوزة هؤلاء، ثم تلجأ إلى تدمير العينة على الرغم من النقاشات الطويلة والتحذيرات من العواقب، فتقوم بتدمير العينة وبالتالي تمنع إجراء فحص آخر في وقت لاحق".

ولجأت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا" إلى محكمة التحكيم بعد تبرئة سون من قبل الاتحاد الدولي للسباحة "فينا" لأسباب شكلية، ما سمح للسباح الصيني الذي أوقف عام 2014 بسبب التنشط، بالمشاركة في بطولة العالم لعام 2019 في مدينة غوانغجو الكورية الجنوبية حيث رفع عدد ألقابه العالمية إلى 11، في خطوة أثارت اعتراض العديد من السباحين.

وبعد إرجاء أوليمبياد طوكيو 2020 بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، سيتمكن سون بفضل قرار المحكمة الفدرالية السويسرية من المشاركة في الألعاب الأوليمبية التي انتقل موعدها الى صيف 2021، وذلك حتى إشعار آخر بانتظار الخطوة التي ستقوم بها "كاس" و"وادا".

وكانت "وادا" سريعة في الرد على قرار القضاء السويسري، كاشفة في بيان، عن أنها كانت على علم بما سيصدر عن المحكمة الفيدرالية، مضيفة "أن القرار الصادر عن المحكمة الفيدرالية السويسرية نابع من طعن ضد رئيس لجنة +كاس+ ولا يتضمن أي تعليق على جوهر القضية".

وأضافت الوكالة أنها "مستعدة لعرض قضيتها مرة أخرى بطريقة قوية أمام لجنة مختلفة من +كاس+ في الوقت المناسب".

كما أنها "لم تتلق القرار الكامل ودوافعه من المحكمة الفيدرالية السويسرية"، وبالتالي لا يمكنها "التحدث بمزيد من التفاصيل".

وكان سون أول صيني يتوج بطلًا أوليمبيًا في السباحة عند الرجال بإحرازه ذهبيتي سباقي 400م و1500م في أوليمبياد لندن 2012. ثم نال الذهب الأوليمبي في ريو دي جانيرو في عام 2016 (200 م).

وطعن السباح الصيني بصحة اختبار المنشطات المفاجئ الذي فرض عليه في سبتمبر 2018، وذلك في جلسة استماع علنية نادرة أمام "كاس" في مدينة مونترو السويسرية في 15 نوفمبر 2019.

ودفع سون ببراءته خلال الجلسة، مشيرًا إلى أن الفاحصين لم يعرفوا عن أنفسهم بالشكل الصحيح وخالفوا الإجراءات المعتمدة، موضحًا "لو كانوا محترفين وأظهروا هوياتهم، لما كنا بحاجة لأن نكون هنا اليوم".

في فبراير، لم تلغ المحكمة الرياضية الألقاب التي فاز بها العملاق يانغ (1,98 م)، خصوصًا ذهبيتا سباقي 200م و400م حرة في بطولة العالم في غوانغجو (كوريا الجنوبية) في يوليو 2019، والسبب على الخصوص أنه لم يثبت تناوله منشطات.

وكان محاميه تشانغ كيهواي الذي أكد الخميس لوكالة فرانس برس، أنه تم إخطاره بقرار المحكمة السويسرية دون الحصول على محتواه، أن موكله يعتزم اتخاذ إجراءات قانونية ضد مفتش قال إنه قدم "أدلة كاذبة" في بيان. كما اتهم الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "بتزوير الحقائق وإساءة استخدام سلطتها".

وقال كيهواي: "كان 28 فبراير 2020 يومًا أسود"، مضيفًا "أنه يظهر مشهد الشر الذي يهزم العدل والقوة التي تحل محل الحقيقة الواضحة".

وتابع "في ذلك اليوم، غضت محكمة التحكيم الرياضية الطرف عن القواعد والإجراءات، وتغاضت عن الحقائق والأدلة، وقبلت كل الأكاذيب والأدلة الكاذبة".

وخلال الجلسة، جادل السباح بأن المراقبين لم يقدموا "وثائق تثبت هويتهم"، وهو ما لم تأخذ به المحكمة الرياضية.

بالنسبة للمحكمة، فإن الرياضي "لم يثبت أن لديه تفسيرًا صحيحًا لتدمير عينته" و"لم يكن قرار القيام بذلك يعود إليه بمفرده".

وأشاد العديد من الرياضيين بإيقاف سون. ورفض الأسترالي مارك هورتون ورفض السباح الأسترالي ماك هورتون مصافحة سون والصعود إلى المنصة بعد خسارته أمامه في سباق 400م حرة في بطولة العالم في غوانغجو (كوريا الجنوبية). كما رفض البريطاني دنكان سكوت صاحب برونزية 200م حرة، مصافحته إثر احتفاظه بلقبه.

وكان الجنوب إفريقي تشاد لو كلوس، وصيف بطل أوليمبياد ريو في سباق 200 م خلف سون، غرد في فبراير الماضي قائلًا "برافو كاس! قرار جيد"، مضيفًا "مثل العديد من السباحين النظيفين، نافست سون يانغ و+خسرت+. الغشاشون ليس لهم مكان في الرياضة".

وكان ديفيد شارب الذي يرأس وكالة مكافحة المنشطات الأسترالية، أمد من جهته أن تحكيم محكمة التحكيم الرياضية أعاد "الثقة في نظام مكافحة المنشطات".

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