كيف يمكن التغلب على مشكلة النظارات الضبابية؟

أوصت منظمة الصحة العالمية باتخاذ بعض الاحتياطات لتجنب الإصابة بكورونا، وتعاملت الحكومات والمجتمعات والأفراد مع الوباء بجميع الطرق وعلى رأسها الحجر الصحي وزيادة نسبة الوعي بشأن النظافة الشخصية، واتباع ما يمكن من سبل الوقاية للحد من انتشار الفيروس والسيطرة عليه.ومن ضمن تلك الإجراءات ارتداء الكمامات التي تتسبب في مشاكل كثيرة للناس منها تعرضهم للإصابة بحساسية الصدر أو للذين يرتدون النظارات الطبية الذين يواجهون مشكلة "النظارات الضبابية"، حيث يتشكل الضباب على النظارات عند التنفس تحت الكمامة، ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية تقريرا عن بعض النصائح التي قدمها الخبراء لحل تلك المشكلة.يحدث الضباب حين يتسرب الهواء الدافئ من فم الشخص إلى أعلى الكمامة، وبالتالي يغطي عدستي النظارة الباردة ببخار الماء، وقد صرح الدكتور هيلاري جونز بقوله لديلي ميل: "قم بارتداء نظارتك خارج القناع الطبي، حتى لا يتسرب تنفسك إلى أعلى الكمامة وقبل ذلك، قم بغطس نظارتك في الماء والصابون واتركها تجف بشكل طبيعي فهذه الحيلة تمنح نوع من التأثير المضاد للضباب وهو مؤقت.. لكن الأمر يستحق".