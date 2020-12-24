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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الإسماعيلية يوجه بتطبيق الغرامات حال عدم ارتداء الكمامة بالمواصلات

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 07:44 م
اللواء أركان حرب
اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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أصدر اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، القرار رقم 898 لسنة 2020 بتطبيق الغرامات المقررة على المواطنين المخالفين للتعليمات والاشتراطات الصادرة بشأن الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد وخاصة ارتداء الكمامات بوسائل النقل الجماعي ووسائل النقل العامة وعند ارتياد المصالح الحكومية.

كما يتم التخفيف فى أماكن العمل بالمصالح الحكومية وإعطاء الأولوية للعاملين من أصحاب الأمراض المزمنة وتحديد الأعداد وفقا لما تقتضيه ظروف العمل وبما لا يؤثر على سير العمل.

ويتم التشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالاشتراطات والتعليمات الاحترازية والوقائية الصادرة بشأن مواجهة تداعيات فيروس كورونا ومعاقبة المنشآت المخالفة لهذه الاشتراطات والتعليمات بالغلق لمدة 3 أيام مع الإعلام عن أسباب الغلق وهي عدم إتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة الفيروس.

كما يتم تنفيذ حملات مشتركة مع مديرية أمن الإسماعيلية والأجهزة الأمنية المختصة والقيام بتصوير تلك الحملات وإرسال المادة إلى وزارة التنمية المحلية بصورة فورية للتأكيد على حرص الدولة على تطبيق الإجراءات الاحترازية وحفاظًا على صحة وأرواح المواطنين.

يعمل بهذا القرار فور صدوره وعلى جميع المختصين تنفيذه كل فيما يخصه.

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