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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير الأوقاف ونظيره السوداني في زيارة لمكتبة الإسكندرية (صور)

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 05:37 م
الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
هبه عويضه
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زار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والشيخ نصر الدين مفرح وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني، اليوم، مكتبة الإسكندرية، على رأس وفد سوداني رفيع المستوى من القيادات الدينية بالسودان، قبل انطلاق الدورة التثقيفية المشتركة للأئمة السودانيين والمصريين بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية.

وخلال الزيارة أبدى الوفد السوداني انبهاره بما تتضمنه مكتبة الإسكندرية من إرث حضاري وثقافي، فيما أشاد الشيخ نصر الدين مفرح وزير الأوقاف السوداني بمكتبة الإسكندرية مؤكدًا أنها مفخرة ثقافية لم ير مكتبة مثلها، ولو لم يكن للمصريين غيرها في الثقافة لكفاهم فخرًا.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن مكتبة الإسكندرية أحد أهم معالم وحصون وقلاع الثقافة العالمية قديمًا وحديثًا، وأهم ما يميزها هو الثراء والتنوع وربط الماضي بالحاضر، فمصر بلد عريق ذو حضارة وثقافة عريقة تضرب في أعماق التاريخ لأكثر من سبعة آلاف عام.

وفي ختام الجولة أهدت مكتبة الإسكندرية بعض إصداراتها القيمة وفي مقدمتها تاريخ الجامع الأزهر للشيخ نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف السوداني تقديرًا من المكتبة لهذه الزيارة الكريمة، وللدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تقديرًا لجهوده في نشر الفكر الوسطي المستنير.
وزير الأوقاف ونظيره السوداني في زيارة لمكتبة الإسكندرية (صور)
وزير الأوقاف ونظيره السوداني في زيارة لمكتبة الإسكندرية (صور)
وزير الأوقاف ونظيره السوداني في زيارة لمكتبة الإسكندرية (صور)
وزير الأوقاف ونظيره السوداني في زيارة لمكتبة الإسكندرية (صور)
وزير الأوقاف ونظيره السوداني في زيارة لمكتبة الإسكندرية (صور)
وزير الأوقاف ونظيره السوداني في زيارة لمكتبة الإسكندرية (صور)
وزير الأوقاف ونظيره السوداني في زيارة لمكتبة الإسكندرية (صور)
وزير الأوقاف ونظيره السوداني في زيارة لمكتبة الإسكندرية (صور)

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