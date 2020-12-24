«أوقاف دمياط» حملة لتعقيم مساجد

بدأت حملة من مديرية الأوقاف بمحافظة دمياط، لتطهير وتعقيم مكبرة جميع المساجد بالمدينة استعدادًا لاستقبال المصلين غدًا قبيل صلاة الجمعة.يأتي ذلك وسط استعدادات وإجراءات احترازية مشددة لحماية المصلين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك مع مراعاة التباعد بين المصلين وارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصي، بالإضافة لعدم فتح دورات المياه أو دور المناسبات.كما قررت مديرية الأوقاف عدم السماح بإقامة صلاة الجنائز أو أي مناسبات اجتماعية، وذلك تماشيًا مع خطة الدولة الشاملة للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة المواطنين.