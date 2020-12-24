رئيس البريد يتفقد مبنى الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة (صور)

تفقد الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد المراحل الإنشائية لمبنى البريد المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث اطلع على الموقف التنفيذي للمبنى وسير العمل به ومعدلات الإنجاز، رافقه خلال الجولة المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين ورئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل، واللواء مدحت بهجت نائب رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل وعبده علوان نائب رئيس مجلس إدارة البريد لشئون المناطق وخالد إمام نائب رئيس مجلس إدارة البريد للشمول المالي، والدكتور نهاد المعلاوي رئيس محور الشئون الهندسية وسامح أبو السعود رئيس المحور التجاري.وقال شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن معدلات الإنشاء لمبني البريد بالعاصمة الإدارية تسير وفقًا للخطة الموضوعة، مشيرًا إلى أن المقر الجديد للبريد المصري بالعاصمة الإدارية سيكون إضافة قوية ودعمًا كبيرًا لمنظومة العمل، حيث إنه تم اختيار تصميم المبني بعناية ليكون متفردًا ومعبرًا عن الفكر والمفهوم الوظيفي ويجمع بين التصميم الذكي والأداء المميز بالاعتماد على أحدث نظم العمارة المستدامة التي تسعى إلى تقليل آثار البيئة السلبية في المباني من خلال تعزيز كفاءة استخدام الموارد والطاقة للحفاظ على البيئة، حيث تم اختيار أنظمة البناء بشكل يعتمد على أعلى سبل الراحة من حيث التدفئة والتهوية والإضاءة الموفرة للطاقة والشبكات وأنظمة التحكم والبيانات والاتصالات بالإضافة إلى أنظمة توليد ذكية تعتمد على استخدم مصادر الطاقة المتجددة وذلك بالاعتماد على أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة ليحمل المقر الجديد للبريد المصري شعار العراقة والتطور.جدير بالذكر أن مبنى البريد بالعاصمة الإدارية يقع على مساحة 8383 متر مربع ويتكون من طابق أرضي يعلوه سبعة طوابق بالإضافة إلى طابقي بدروم وغرف خدمات بما يوفر جميع الاحتياجات من المرافق.