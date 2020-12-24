محافظ الإسكندرية يهنئ المصريين بعيد الميلاد المجيد

هنأ اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الشعب المصرى وأبناء مصر المسيحيين داخل مصر وخارجها بأعياد الميلاد المجيد، مؤكدا أن مصر ستظل دائمًا نسيجًا واحدًا، ورمزًا للمحبة والسماحة والسلام، وستظل مدينة الإسكندرية رمزا للتعايش الحضارى الإنسانى الذى تذوب فيها كافة الحضارات والثقافات والأديان، متمنياُ أن تعود تلك الأعياد على جموع المصريين بالصحة والخير والبركات وعلى وطننا الغالي بالأمن والأمان والرخاء والسلام.وأكد محافظ الإسكندرية على رفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع أجهزة المحافظة التنفيذية لاستقبال أعياد الميلاد المجيد.وأوضح أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة منعقدة بشكل دائم على مدار الـ٢٤ساعة لاستقبال أي شكاوي طارئة والتعامل معها في الحال.