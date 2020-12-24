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الخميس 24 ديسمبر 2020 الموافق 09 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصر ترسل مساعدات طبية وإنسانية لدولة مالي

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 04:30 م
السيسى
السيسى
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تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم يد العون للدول الإفريقية لمواجهة تداعيات أزمة "كورونا"، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بإقلاع طائرة نقل عسكرية من طراز "إليوشن"، محملة بكميات كبيرة من المستلزمات الطبية والمطهرات والماسكات الطبية والبدل الواقية والمواد الغذائية إلى دولة مالى، وذلك للوقوف بجانب الشعب المالى فى مجابهة أزمة انتشار فيروس كورونا.

وأقلعت طائرة المساعدات من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار باماكو الدولى، وذلك لتفريغ شحنة المساعدات وتسليمها لحكومة دولة مالى.

تأتى تلك المساعدات تأكيدًا على دور مصر الرائد تجاه الدول الإفريقية الشقيقة لمساعدتها على تجاوز أزمة كورونا والحد من تداعياتها على شعوب القارة.

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