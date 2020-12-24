حسم منصب رئيس اتحاد الطلاب في عدة جامعات

أعلن عدد من الجامعات عن نتائج انتخابات الاتحادات الطلابية، وأسفرت عن فوز عدد من الرؤساء وأعضاء اللجان.ففي جامعة بني سويف، صرح رئيس الدكتور منصور حسن بأن انتخابات اتحاد الطلاب أسفرت عن فوز الطالب أحمد محمد علي بالفرقة الرابعة كلية التربية الرياضية وعضو كيان طلاب من أجل مصر برئاسة الاتحاد للعام الجامعي 2020/ 2021، وفوز الطالب عبدالرحمن أحمد سيد بكلية علوم الأرض بمنصب نائب رئيس الاتحاد.فيما فاز الطالب محمد ماهر محمد برئاسة اللجنة العلمية ومساعده الطالب احمد عبدالعزيز عبدالتواب، وفاز الطالب أحمد منصور أحمد برئاسة لجنة نشاط الجوالة، ومساعده الطالب أحمد رفعت رمضان، بينما فاز الطالب محمد محسن مصطفي برئاسة اللجنة الفنية، ومساعدته الطالبة مروة محمد عنتر، وفازت الطالبة مني طة الزعيرى برئاسة اللجنة الثقافية، ومساعدها الطالب عبدالرحمن يوسف أحمد، وفاز الطالب سيف وحيد سيف برئاسة اللجنة الرياضية، ومساعده الطالب عبدالرحمن مصطفى أحمد، وفاز الطالب زياد عصام نبيه برئاسة اللجنة الاجتماعية، ومساعده الطالب محمود محمد عكاشة، وفاز الطالب رمضان قطب طلبة برئاسة لجنة الأسر ومساعده الطالب أحمد محمد فوزي.وأكد منصور حسن أن عدد الطلاب المتقدمين للانتخابات بلغ 1251 طالبًا وطالبة، لافتًا إلى أن عمليات التقدم والترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية وعملية تسجيل البيانات تمت وسط إجراءات وقائية مشددة لمجابهة فيروس كورونا، والتزام كل الطلاب بإجراءات الوقاية وارتداء الكمامات، ووسط إقبال من الطلاب وفي هدوء تمام ولم تشهد أي اضطرابات، واتسمت بالديمقراطية والحيادية والشفافية والنزاهة، قدم خلالها مسئولو رعاية الشباب في الكليات كل الدعم والتيسير للطلاب، مشيدًا بنجاح تلك التجربة الديمقراطية.وترأس اللجنة العليا للانتخابات الدكتور جمال عبدالرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وضمت اللجنة كلًا من الدكتور رجب عبدالظاهر العضو القانوني، والدكتور حسام الهواري منسق الأنشطة الطلابية، ومحمد فاروق مدير عام رعاية الشباب، وعلاء فتحي عضوًا والطالب ماجد محمد عبدالظاهر بكلية السياحة والفنادق.وفي كفرالشيخ، أعلنت اللجنة العليا لانتخابات الاتحادات الطلابية في جامعة المحافظة برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة نتائج الانتخابات.وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز أعضاء أسرة طلاب من أجل مصر بمقاعد مجلس اتحاد طلاب الجامعة واتحادات الطلاب في كليات الجامعة ونجاحهم في الحصول على جميع المقاعد بكل كلية من الكليات الثمانية عشر واستطاعوا وبجدارة حصد مجلس اتحاد طلاب الجامعة بأكمله.وفاز الطالب حسين منصور عبدالسلام الهواري بكلية العلاج الطبيعي بمنصب رئيس اتحاد الطلاب، والطالب محمد البيلي محمد الذكير بكلية الصيدلة بمنصب نائب رئيس الاتحاد.وأسفرت باقي نتائج مجلس اتحاد طلاب الجامعة عن فوز الطالب خالد محمد حسين شعبان بكلية الآداب بمنصب أمين لجنة نشاط الجوالة والخدمة العامة العليا،والطالب بكلية الألسن محمد رضا عبدالمنعم الحسيني بمنصب أمين مساعد لجنة نشاط الجوالة والخدمة العامة العليا، والطالب محمد رفعت محمد يوسف حمد بكلية الطب البشري أمين لجنة النشاط الثقافي والإعلامي العليا، والطالب عبدالرحمن السيد سيف النصر بكلية التجارة بمنصب أمين مساعد لجنة النشاط الثقافي والإعلامي العليا، والطالبة بكلية التربية النوعية أمينة وائل محمد فؤاد بمنصب أمين لجنة النشاط الفني العليا، والطالب بكلية الذكاء الاصطناعي نادر أحمد طلعت فريد أمين بمنصب مساعد لجنة النشاط الفني العليا، والطالبة بكلية التربية الرياضية رانيا أمجد عبدالمنعم علي زيادة بمنصب أمين لجنة النشاط الرياضي العليا، والطالب بكلية العلوم شادي عبدالنبي محمد عبدالنبي أمين بمنصب مساعد لجنة النشاط الرياضي العليا.كما فاز الطالب بكلية الطب البيطري حمد مختار محمد السيد مصطفى بمنصب أمين لجنة نشاط الأسر العليا، والطالب بكلية التربية محمد عبد الجواد الشحات جالو أمين بمنصب مساعد لجنة نشاط الأسر العليا، والطالب بكلية الهندسة أحمد طه عبدالحليم إبراهيم بمنصب أمين لجنة النشاط الاجتماعي والرحلات العليا، والطالب بكلية الحاسبات والمعلومات رياض علي علي مشرف الشرقاوي بمنصب أمين مساعد لجنة النشاط الاجتماعي والرحلات العليا، والطالب بكلية علوم الثروة السمكية خالد السعيد شاكر أحمد خليفة بمنصب أمين لجنة النشاط العلمي والتكنولوجي العليا، والطالب بكلية التمريض محمد محمود بيلي حسن بمنصب أمين مساعد لجنة النشاط العلمي والتكنولوجي العليا.وهنأ رئيس الجامعة الطلاب الفائزين، مطالبًا من المجلس الجديد استشارة الطلاب والجامعة في أعمالهم وأنشطتهم، موضحًا أن الجامعة تعاملت مع الانتخابات بشفافية وحيادية، مشيدًا بالتمثيل المشرف الذي أظهره طلاب الجامعة خلال فترة المشاركة الايجابية في انتخابات مجلس اتحاد الطلاب واتحادات الكليات.كما أشاد رئيس الجامعة بالإلتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء إجراء الانتخابات والتمثيل المشرف الذى أظهره طلاب الجامعة، مؤكدًا أن الانتخابات الطلابية تعد تجربة عملية ايجابية فى المشاركة والتعبير عن آرائهم بوضع خطط للأنشطة المتنوعة.وأكد أن مجلس الاتحاد الجديد مطالب بالمشاركة فى تنفيذ أنشطة طلابية متنوعة تعود بالنفع على الطلاب.. مشددًا على دعم ومساندة مجلس اتحاد الطلاب.وحث د. دسوقى أعضاء مجلس اتحاد طلاب الجامعة الجديد على العمل بروح الفريق لتحقيق أهدافهم ومقترحاتهم طموحاتهم وأفكارهم بصورة حضارية تليق بجامعة كفرالشيخ والتعبير عن جميع طلاب الجامعة، مؤكدا حرص إدارة الجامعة على توفير المناخ الملائم للطلاب وتشجعيهم على المشاركة فى مختلف الأنشطة في ظل خطة الوقاية من فيروس كورونا.وفي الإسماعيلية، أعلن الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس عن ختام انتخابات المجلس التنفيذي لاتحاد طلاب الجامعة، والتي أسفرت عن فوز الطالب محمد إبراهيم محمد بكلية الهندسة رئيسا لاتحاد طلاب الجامعة والطالب محمد سعيد السيد إبراهيم بكلية العلوم نائبًا لرئيس اتحاد الطلاب عن العام الأكاديمي ٢٠٢٠- ٢٠٢١.وأشاد رئيس الجامعة بالتزام الطلاب والطالبات بالإجراءات الاحترازية أثناء إدلائهم بأصواتهم الانتخابية، وطوال فترة الانتخابات والتي استمرت في الفتره من ١٠ وحتى 24 ديسمبر الجاري.وقال إننا نضع اليوم حجر أساس لاتحاد طلاب جديد بالجامعة بكل شفافية ونزاهة بجانب المشاركة الايجابية الفعالة من جميع الطلاب، وأن اتحاد طلاب الجامعة هو خير سفير وممثل مشرف للجامعة على مستوى كل المحافل المحلية والدولية.وأوضح أن تشكيل لجان اتحاد الطلاب جاء على النحو التالي، حيث فاز الطالب مصطفى ممدوح أحمد بأمانة لجنة الأسر والاتحادات الطلابية والطالب أيوب فؤاد صالح أمينا مساعدا، وفي اللجنة الرياضية فاز الطالب أحمد حمادة رأفت بمنصب الأمين، مشيرًا إلى أن انتخابات اللجان العليا شهدت تنافس ٢٥٦ طالبًا وطالبة ممثلين لـ١٦ كلية.