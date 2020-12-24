رفع 4 مطبات عشوائية وإزالة 20 حالة إشغال بالمنيا

قال العميد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا إنه في إطار مواصلة أعمال رفع الإشغالات والنظافة والتجميل بنطاق قري وأحياء مركز المنيا ومدينة المنيا الموجودة، بالشوارع والطرق العامة، أزالت الوحدة المحلية لقرية صفط الخمال 4 مطبات عشوائية و20 حالة إشغال طريق وتحرير 8 محاضر إشغال طريق.وأكد رئيس المركز أن هذه الحملات تأتي في إطار تشديد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالتعامل الفوري والحازم مع أي إشغال يعطل حركة المواطنين.وأوضح يوسف الديب رئيس قريه صفط الخمار أنه فيما يخص أعمال التجميل وتهذيب الطرق تم قص وتهذيب 30 شجرة بدائرة الوحدة ومن على الترع والمصارف حفاظا على المظهر الجمالي بشوارع القرية الرئيسية والقري التابعة.