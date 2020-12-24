عبدالغفار: إعادة تشغيل جميع مستشفيات العزل الجامعية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للجنة العليا للدواء، حيث استعرض عددًا من الملفات المهمة المرتبطة بالقطاعين الطبي والدوائي، إلى جانب الدور الذي تقوم به الجهات المعنية لمواجهة فيروس "كورونا".وخلال الاجتماع، قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية خلال اجتماعه أمس اتخذ عدة قرارات تمثلت في إعادة تشغيل جميع مستشفيات العزل الجامعية ويبلغ عددها ٢٥ مستشفى جامعيًا بسعة استيعابية ٢٣٧٧ سريرًا بالأقسام الداخلية، بالإضافة إلى ٥٢٣ سريرًا للرعاية المركزة، و٤١٨ جهاز تنفس صناعي، على أن يتم زيادة السعة الاستيعابية وفق الاحتياج، والتأكيد على توفير أماكن لعزل الأطفال، والتأكيد على وجود أقسام عزل بسعة استيعابية مناسبة بكل المستشفيات الجامعية بخلاف المستشفيات الجامعية المخصصة بالكامل للعزل.وأضاف الوزير أنه أيضًا تم اعتماد البروتوكول العلاجي الذي أعدته اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بالتنسيق مع اللجنة العلمية بوزارة الصحة والسكان، والتأكيد على توافر الأدوية والمستلزمات والواقيات الشخصية لجميع المستشفيات الجامعية بما يوازي استهلاك شهرين مقدمًا، واستمرار المستشفيات الجامعية في القيام بدورها في استقبال حالات قوائم الانتظار، والتنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان ومديريات الشئون الصحية بجميع المحافظات.ولفت الوزير إلى ضرورة مشاركة الخبرات بين أطباء العزل في كل المستشفيات، ووضع معلومات عن الحالات وتحليلها للخروج بكل المعلومات التي تسهم في تقديم رعاية طبية بشكل أفضل، كما تطرق الوزير للعمل على توفير كل المستلزمات الطبية والأدوية والأكسجين لمدة شهرين مستقبلًا بكل المستشفيات الجامعية، والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان ومديريات الصحة بالمحافظات، فيما يخص أعداد الحالات المصابة والأطقم الطبية المتاحة.