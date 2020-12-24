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الخميس 24 ديسمبر 2020 الموافق 09 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تباين أسواق الخليج الرئيسية عند الإغلاق

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 04:37 م
أسواق الخليج
أسواق الخليج
وكالات
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تباين أداء أسواق الأسهم الرئيسية بالخليج عند الإغلاق اليوم الخميس، بعد أحجام تداول متواضعة في ظل غياب كثير من المستثمرين الأجانب بسبب عطلات عيد الميلاد.

وتراجع المؤشر السعودي الرئيسي 0.2 بالمائة، متأثرًا بهبوط سهم مصرف الراجحي 0.7 بالمائة وانخفاض سهم البنك الأهلي التجاري، أكبر بنوك المملكة، 0.8 بالمائة.

تراجعت صادرات السعودية النفطية في أكتوبر تشرين الأول 18.9 مليار ريال (5.04 مليار دولار)، منخفضة بما يقارب الثلث، في حين هبطت الصادرات غير النفطية 0.3 بالمائة.

ومن المتوقع انكماش اقتصاد المملكة خمسة بالمائة هذا العام، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي.

وصعد مؤشر سوق دبي الرئيسي 0.6 بالمائة، إذ ارتفع سهم إعمار العقارية القيادي اثنين بالمائة وتقدم سهم بنك دبي الإسلامي 0.7 بالمائة.

وأغلق سهم داماك العقارية على ارتفاع 0.7 بالمائة بعد موافقة مجلس إدارة الشركة على زيادة حصتها في مشروع ناين إلمز العقاري في لندن إلى 40 بالمائة من 20 بالمائة.

بدأت دبي حملة تطعيم بلقاح فايزر-بيونتك مجانًا أمس الأربعاء، حسبما أعلنته حكومة الإمارة، لتنضم بذلك إلى السعودية التي أصبحت الأسبوع الماضي أول دولة عربية تبدأ في استخدام هذا اللقاح.

في أبوظبي، تراجع المؤشر 0.3 بالمائة تحت وطأة هبوط سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 0.5 بالمائة وانخفاض سهم بنك أبوظبي التجاري واحدًا بالمائة.

وزاد المؤشر القطري 0.3 بالمائة، منهيًا تراجعًا استمر ثلاث جلسات، ومدعومًا بصعود سهم مصرف قطر الإسلامي 2.2 بالمائة ومصرف الريان 1.7 بالمائة.

خارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.1 بالمائة مدعومًا بقفزة لسهم شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية 4.1 بالمائة.

قالت وزيرة الصحة في البلد العربي الأكثر سكانًا أمس الأربعاء إن مصر تعمل على زيادة إمداداتها من لقاحات «كوفيد-19» مع ارتفاع عدد الإصابات المسجلة.

السعودية تراجع المؤشر 0.2 بالمائة إلى 8703 نقاط
أبوظبي هبط المؤشر 0.3 بالمائة إلى 5126 نقطة
دبي ارتفع المؤشر 0.6 بالمائة إلى 2528 نقطة
قطر تقدم المؤشر 0.3 بالمائة إلى 10538 نقطة
مصر صعد المؤشر 0.1 بالمائة إلى 10684 نقطة
البحرين تراجع المؤشر 0.2 بالمائة إلى 1493 نقطة
سلطنة عمان استقر المؤشر عند 3597 نقطة
الكويت خسر المؤشر 0.1 بالمائة مسجلًا 6088 نقطة.

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