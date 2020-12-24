أشرف أبوجليل يعتذر عن منصب رئيس إدارة إقليم شرق الدلتا الثقافي

أعلن الشاعر أشرف أبوجليل، رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافي، تقدمه بالاعتذار عن منصبه، لظروف صحية ونفسية.وكتب أبوجليل، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": استئذان في الانسحاب تقدمت به الأسبوع الماضي لظروفي الصحية.. 40 عاما قضيتها رئيسا، بداية من رئيس الفصل في الإعدادية لرئيس اتحاد الطلاب في الثانوية، لرئيس جماعة الشعر طوال فترة الجامعة لرئيس مهرجان سعد الدين وهبة ومن أمين عام مؤتمر لموجه عام مسرح بالتعليم، ومن مدير عام انتهاء برئيس إدارة مركزية بالثقافة، نجحت عندما أردت النجاح وانسحبت عندما أردت الانسحاب".وأضاف: "وكتير نجحت وكتير انسحبت، لكن في كل موقع أرضيت ضميري وعملت ما أراه صحيحا ولم أخن نفسي ولا بلدي ولا الناس وعشت نظيف اليد وفي كل مكان كان هناك من يشيد بما تفعل وهناك من يذم فيما أفعل، وهذه طبيعة الأمور المهم أن تفعل ما تراه صحيحا".وكان الشاعر أشرف أبوجليل قد تولى منصب رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافي في فبراير 2019، وتجديد الثقة له في فبراير لعام 2020.