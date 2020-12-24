محافظ الغربية يوجه بتوفير وحدة سكنية لأسرة متضررة من إزالة عقار

قرر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، توفير وحدة سكنية بمساكن الإيواء بالسنطة، للأسرة المتضررة من إزالة العقار رقم 8 بحارة سيدي عبدالحق من ش الصاغة بحي أول طنطا، والذي كان يمثل خطورة داهمة على حياة المواطنين، كما وجّه بنقل الأدوات المنزلية الخاصة بهم عن طريق سيارات حي أول.يأتي ذلك في إطار ما عرضه حي أول طنطا في استجابة سريعة لما نشر على وسائل التواصل الاجتماعي.