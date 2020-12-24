مسار آمن بالمستشفيات.. رسائل «مدبولي» أثناء متابعة استعدادات بطولة العالم لكرة اليد للرجال

«الاطمئنان على المشاركين في البطولة»

«التعاون بين الوزارات لبحث البطولات»

«مسار آمن في المستشفيات»

«التنسيق بين غرفة الأزمات وسرعة تقديم الخدمات»

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمتابعة استعدادات استضافة مصر لبطولة العالم لكرة اليد للرجال في نسختها 27.وجّه رئيس الوزراء عدة رسائل خلال هذا الاجتماع، منها:حيث قال رئيس الوزراء إن هذا الاجتماع له أهمية بالغة، ويأتى لمتابعة الاستعدادات الأخيرة لتنظيم بطولة العالم لكرة اليد للرجال فى نسختها 27 على أرض مصر، لأنه لم يتبق من الوقت سوى أقل من شهر، وهو ما يستدعى الاطمئنان على تنفيذ كافة الترتيبات والتجهيزات المتعلقة بانطلاق البطولة، خاصة ما يتعلق بالإجراءات الطبية والصحية، لمختلف المشاركين بالبطولة، فى ظل التعامل مع أزمة فيروس كورونا، وإجراءات وصول وتنقلات الفرق وتحركاتهم بين مختلف اماكن إقامة البطولة، أو تلك المخصصة للتدريب أو الإقامة.وأكد رئيس الوزراء أهمية استمرار التعاون والتنسيق التام قبل وأثناء انعقاد البطولة، بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، بما يسهم فى تقديم كافة التيسيرات وإنهاء مختلف الإجراءات المطلوبة، تيسيرا على الفرق الرياضية المشاركة، مع التأكيد على تطبيق واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للتعامل مع أزمة فيروس كورونا.«تقديم الخدمات للمواطنين في أزمة كورونا»وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع، على ضرورة المتابعة المستمرة من قبل الجهات المعنية للتأكد من توافر مختلف الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات، وخاصة ما يتعلق بالتعامل مع فيروس "كورونا"، والتأكد من انتظام عمل الأطقم الطبية، بما يسهم في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين على الوجه الأكمل.وأكد رئيس الوزراء، إلى أهمية وجود مسارٍ آمن داخل المستشفيات التي يتم تشغيلها بصورة جزئية لاستقبال مصابي كورونا، بحيث يكون هناك فصل تام عن مرتادي المستشفى للتخصصات الأخرى، وكذا بالنسبة للرعاية المركزة.ولفت إلى أهمية استمرار الربط والتنسيق الكامل بين غرفة الأزمات بوزارة الصحة، والغرف الموجودة فى المحافظات المختلفة، بما يسهم فى سرعة تقديم الخدمات الصحية المطلوبة للمواطنين فى تلك المحافظات، على أن تكون هناك لجان متابعة من الوزارة، للتأكد من انتظام العمل في كل المستشفيات على المحافظات المختلفة، وتوافر المستلزمات الطبية المختلفة.