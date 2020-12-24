لاتفيا وليتوانيا تسجلان حصيلة قياسية من الإصابات بفيروس كورونا

سجلت كل من لاتفيا وليتوانيا اليوم الخميس حصيلة قياسية لحالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي.ففي ليتوانيا، أعلنت السلطات تسجيل 3799 حالة إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، في حين بلغ عدد الحالات الجديدة في لاتفيا.1270وسجلت كل من ليتوانيا ولاتفيا أمس الأربعاء 3737 و1145 حالة إصابة جديدة على التوالي.وقالت رئيسة وزراء ليتوانيا إنجريدا سيمونيتي إن سبب ارتفاع حالات الاصابة ازدحام المتسوقين في المحال قبل عيد الميلاد، قبل أن يتم فرض إجراءات الاغلاق في منتصف الشهر الجاري.وعلى الرغم من المطالبة بالعكس، تدفق المواطنون للمحال والمراكز التجارية في اليوم الأخير الذي يسبق تطبيق إجراءات الاغلاق.وشهدت لاتفيا أيضا تدفقا للمواطنين على المحال للقيام بعمليات شراء قبل فرض إجراءات أكثر صرامة، تشمل إغلاق معظم المحال.ويبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس في ليتوانيا 124 ألف، في حين سجلت لاتفيا 35 ألف حالة إصابة حتى الآن.