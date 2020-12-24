فحص وتقديم العلاج لـ26 مليون مواطن ضمن المبادرة الرئاسية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للجنة العليا للدواء، حيث استعرض عددًا من الملفات المهمة المرتبطة بالقطاعين الطبي والدوائي، إلى جانب الدور الذي تقوم به الجهات المعنية لمواجهة فيروس "كورونا".وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان إلى أنه تم الانتهاء من فحص وتقديم العلاج لـ26 مليون مواطن من أصل 28 مليونًا، مستهدفين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج ورعاية أصحاب الأمراض المزمنة، خلال 4 أشهر.وأوضحت الوزيرة أن ما سبقت الإشارة إليه هو ما كان مخططًا له أن يتم خلال عام، ويتم حاليًا متابعتهم من خلال الوحدات الصحية المنتشرة في كل المحافظات.وأضافت أنه يتم التنسيق الكامل أيضًا مع مستشفيات القطاع الخاص التي تقدم الخدمة لمرضى فيروس كورونا، فكلنا هدفنا واحد هو إنقاذ الأرواح.