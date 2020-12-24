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الخميس 24 ديسمبر 2020 الموافق 09 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير السياحة يناقش مع نظيره العراقي التعاون بين البلدين

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 05:38 م
خالد العناني
خالد العناني
فاتن غلاب - رامى حسين
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أجري، اليوم الخميس، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اتصالا هاتفيا مع الدكتور حسن ناظم وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين في المجال السياحي والأثري.

جاء هذا الاتصال استكمالا للاتصالات الهاتفية التي يجريها وزير السياحة والآثار مع نظرائه من وزراء السياحة بالدول المختلفة.

وخلال الاتصال تم مناقشة تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجال العمل السياحي والأثري والاستفادة من خبرات الأثريين والمرممين في البلدين لتبادل الخبرات والتعاون على استرداد الآثار المسروقة والمهربة خارج البلاد بطريقة غير شرعية.

وأعرب الدكتور خالد العناني عن ترحيبه بالتعاون مع دولة العراق الشقيقة في مجال السياحة والآثار، مؤكدا على عمق العلاقات بين البلدين، موجها الدعوة لوزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي لزيارة مصر والاستماع بمقوماتها السياحية والاثرية الفريدة.

ومن جانبه، أكد وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي على حرص بلاده على التواصل الدائم والتعاون الوثيق مع مصر في مجال السياحة والآثار.

وفي نهاية الاتصال اعرب كلا الوزيرين عن تمنياتهما أن ينتهي هذا العام بنهاية سعيدة علي العالم أجمع.

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