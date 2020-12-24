التحالف العربي: تدمير 4 ألغام بحرية إيرانية الصنع زرعتها ميليشيات الحوثي

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الخميس، عن تدمير 4 ألغام بحرية من نوع "صدف" إيرانية الصنع خلال الـ24 ساعة الماضية زرعتها الميليشيات الحوثية.وقال التحالف في بيان له اليوم، إنه تم تدمير175 لغمًا بحريًا زرعتها الميليشيات الحوثية عشوائيًا.وشدد البيان على أن زراعة الميليشيات الحوثية للألغام البحرية تمثل تهديدًا خطيرًا للملاحة والتجارة العالمية.