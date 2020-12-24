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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

الكفن ينهي خصومة ثأرية بين عائلتي «البريدي والنقي» بجرجا في سوهاج

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 08:03 م
خصومة ثأرية
خصومة ثأرية
محمود عبد العال _ مصطفى علم الدين
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تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، بالتنسيق مع لجنة المصالحات من إتمام مراسم الصلح بين عائلتي "البريد والنقي" بمدينة جرجا، والتي راح ضحيتها شخص من العائلة الأولى، وتم إتمام مراسم الصلح بتقديم القودة "الكفن".

حضر مراسم الصلح اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، واللواء عبد الحميد أبو موسي، مدير المباحث الجنائية، والدكتور عباس شومان، ممثل الأزهر والأنبا كاراس ممثل الكنيسة، والشيخ عمر يونس، وكيل وزارة الأزهر بمحافظة جنوب سيناء، العقيد أحمد شوقي زيدان رئيس فرع بحث الجنوب، والمقدم مصطفي فرغل مفتش مباحث جرجا.

وقدم مراسم الصلح وساهم في إتمامه الدكتور خليفة رضوان، عضو مجلس النواب عن دائرة جرجا والعسيرات، بحضور حوالي 1000 شخص من أبناء جرجا، وعمد ومشايخ العائلات ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.

وأكد مدير أمن سوهاج، في كلمته على نبذ عادة الثأر التي تعود للجاهلية، مؤكدا أن المحبة والسلام غير للبشرية والإنسانية من القتل وسفك الدماء، وأكد أن الثأر لا يولد إلا الثأر وهناك ضحية له ليس فقط في الذين يتم قتلهم، لكن أيضا في باقي أفراد العائلة الذين يتقدمون لشغل المناصب أو التقديم للكليات العسكرية والشرطية، حيث يتم رفضهم بسبب تلك الخصومات التي لا ذنب لهم فيها.

وقدم أبو الحسن أحمد محمود، الكفن لوالد المجني عليه، وسط مباركة وتهليل من الحاضرين.

تعود الواقعة إلى بداية العامة الجاري، عندما تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا بنشوب مشاجرة بين العائلتين بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال ونتج عن المشاجرة مصرع فريد شوقي احمد السيد، 22 عاما عامل يقيم دائرة قسم جرجا، ينتمي لعائلة البريدي واتهم في مقتله، أبو الحسن أحمد محمود، وآخرين ينتمون للعائلة الثانية، وتم القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة وتم حبسهم علي ذمة التحقيقات، وتم إخلاء سبيلهم بكفالة مالية.

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