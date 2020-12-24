انتشال 20 جثة لمهاجرين غير قانونيين قبالة السواحل التونسية

انتشلت قوات خفر السواحل التونسية، الخميس، جثث عشرين مهاجرا غير قانوني من إفريقيا جنوب الصحراء قبالة سواحل محافظة صفاقس إثر غرق مركبهم، كما أعلنت وزارة الدفاع التونسية لوكالة فرانس برس.وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع محمد زكري، لوكالة فرانس برس، إن خمسة مهاجرين تم إنقاذهم ولا تزال عمليات البحث عن آخرين متواصلة.وأفاد بدوره الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مراد التركي، في بيان الخميس، بأن مركب المهاجرين غرق على بعد 12 ميلا بحرية من سواحل صفاقس، "وكان يقلّ حسب المعطيات الأولية أكثر من أربعين شخصا وتم انتشال عشرين جثة إلى حدّ الآن".وتم نقل الجثث إلى مستشفى الحبيب بورقيبة في صفاقس وفتح القضاء تحقيقا في الحادثة، وكان المهاجرون قد انطلقوا من سواحل صفاقس في اتجاه السواحل الايطالية.وفي منتصف ديسمبر الحالي أنقذت قوات خفر السواحل التونسية، 93 مهاجرا غالبيتهم من جنسيات افريقية قبالة السواحل الجنوبية للبلاد، على ما افادت وزارة الدفاع التونسية آنذاك.وتتواصل عمليات الهجرة من تونس إلى أوروبا خصوصا في اتجاه سواحل إيطاليا، حيث يأمل المهاجرون في إيجاد وظائف وآفاق عيش أفضل، هروبا من تداعيات الأزمة المرتبطة بفيروس كورونا المستجد على اقتصاد البلاد.