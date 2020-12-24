اكتشاف نوع ثالث من كورونا في نيجيريا

أعلن رئيس المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض جون نكينجاسونج، عن اكتشاف نوع ثالث من فيروس كورونا في نيجيريا.وأوضح رئيس المركز- وفقًا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس، أن هذه السلالة المكتشفة منفصلة عن السلالة التي تم اكتشافها في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا.وأضاف أن التحذير بشأن المتغير الجديد استند إلى تسلسلين أو ثلاثة تسلسلات جينية، بالإضافة إلى حالة التأهب في جنوب إفريقيا أواخر الأسبوع الماضي، حيث كانت كافية لتحفيز اجتماع طارئ لمركز السيطرة على الأمراض في إفريقيا هذا الأسبوع.