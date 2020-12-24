رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 24 ديسمبر 2020 الموافق 09 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الاتصالات» تكشف أبرز التشريعات الرقمية خلال 2020

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 04:02 م
عمرو طلعت
عمرو طلعت
طارق عتمان
طباعة
نجحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بناء إطار تشريعي رقمي بعد التطور الهائل في أدوات تكنولوجيا المعلومات والثورة الصناعية الرابعة واستخدام العالم علوم جديدة وتكنولوجيات للتحكم في الفضاء الإلكتروني، ما دعى إلى الإسراع في خلق منظومة تشريعية رقمية جديدة.

يعد الإطار التشريعى أحد ركائز استراتيجية بناء مصر الرقمية وشهد عام 2020 اصدار قانون حماية البيانات الشخصية وذلك في إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحثيثة لحماية البيانات الشخصية لمواطنى الدولة المصرية والمقيمين بها؛ كما يعد القانون خطوة هامة لتعزيز جهود الوزارة فى توطين صناعة مراكز البيانات فى مصر وخلق بيئة آمنة لتداول المعلومات فى الفضاء الإلكتروني.

في نفس السياق قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات أن التشريعات الرقمية الجديدة وعلى رأسها قانون حماية البيانات الشخصية وقانون مكافحة جرائم المعلومات أدى إلى تشجيع وتحفيز المستثمرين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووضع مصر ضمن الدول المستهدفة، موضحا أن القانون المصرية متواكبة مع المتطلبات الإقليمية في مجال حماية البيانات ومراكز البيانات العملاقة مما يسمح لتنفيذ استراتيجية مصر لتحويلها إلى مركز إقليمي لتصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف الوزير أنه جار إعداد مسودة مشروع قانون للمعاملات التجارية الرقمية "التجارة الإلكترونية" خلال دورة انعقاد البرلمان الجديد وسيتم الإعلان عن تفاصيل منظومة التشريعات الرقمية للدورة الجديدة خلال الفترة المقبلة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«علمية كورونا»: استخدمنا دواء أوقفه العالم كله وتأكدت صحة «خطوتنا»

التحفظ على أموال أبناء الملياردير الإخواني محمد تاج الدين

الوزراء: الدولة المصرية لن تواجه كورونا بالغلق العام

وفاة رئيس الزمالك المستشار أحمد البكري بكورونا

الصور

image description

جامعة أسيوط تعلن أسماء الفائزين في انتخابات اتحاد الطلاب

image description

بالأسماء.. إعلان نتيجة انتخابات اتحاد طلاب جامعة دمياط

image description

مرافق أسيوط: حملة مكبرة لتنظيف الشوارع والميادين

image description

أسيوط تودع جثمان شهيد سيناء «علي حسانين» في جنازة عسكرية مهيبة

image description

حملة على مراكز الدروس الخصوصية بدمياط (صور)

الأكثر قراءة

«مدبولى» يوجه بوجود مسار آمن داخل المستشفيات لاستقبال مصابى كورونا

التحفظ على أموال أبناء الملياردير الإخواني محمد تاج الدين

«الصحة»: الإفراج عن لقاح كورونا جمركيًا الأحد.. وتجهيز مقار التطعيم غدًا

«الوزراء»: سنطبق الإغلاق الجزئي مرة أخرى في هذه الحالة (فيديو)

إنفوجراف

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

image description

إفيهات لا تنسى.. 20 عاما على عرض فيلم الناظر (إنفوجراف)

image description

5 أخطاء تجنبها أثناء ارتداء الكمامة (إنفوجراف)

image description

نصائح لأصحاب الأمراض التنفسية لمواجهة كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

بهاء سلطان مفاجأة «صاحبة السعادة» ليلة رأس السنة

منوعات

دراسة تثبت فاعلية الكحول لقتل الجراثيم

موعد امتحانات الصف الأول الثانوي 2021

إطفاء فرنسا تجري فحوص كورونا لسائقي الشاحنات في دوفر لحل الأزمة

موعد امتحانات الصف الأول الإعدادي 2021

أيام زمان

«لازلت هنا».. رسائل بخط يد لويس جريس إلى محبوبته سناء جميل

أحزان عماد حمدي.. توفي مصابا بالاكتئاب وفقد بصره بسبب وفاة شقيقه التوأم

عزيزة أمير أول منتجة في السينما تخدع يوسف وهبي للعمل في المسرح

فاكهة دخلت مصر في عهد محمد علي واختار اسمها.. تعرف عليها

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
ثم توبت
جلال حمام
يقذفون مصر بالحجارة.. وبيوتهم من زجاج
صفوت البياضي
كل عام جديد والعالم أجمع بسلام
أحمد بهاء الدين شعبان
كوارث.. وأرباح!
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان يفتتحان معرض الجامعة الأول للكتاب

احتفالية بمئوية عبد الرحمن الخميسى في المركز الثقافي الروسي

صدور كتاب جديد لـ شوقي علام عن دار الإفتاء المصرية

أعمال موسيقية وباليه في احتفالات الكريسماس بأوبرا الإسكندرية