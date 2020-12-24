«الاتصالات» تكشف أبرز التشريعات الرقمية خلال 2020

نجحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بناء إطار تشريعي رقمي بعد التطور الهائل في أدوات تكنولوجيا المعلومات والثورة الصناعية الرابعة واستخدام العالم علوم جديدة وتكنولوجيات للتحكم في الفضاء الإلكتروني، ما دعى إلى الإسراع في خلق منظومة تشريعية رقمية جديدة.يعد الإطار التشريعى أحد ركائز استراتيجية بناء مصر الرقمية وشهد عام 2020 اصدار قانون حماية البيانات الشخصية وذلك في إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحثيثة لحماية البيانات الشخصية لمواطنى الدولة المصرية والمقيمين بها؛ كما يعد القانون خطوة هامة لتعزيز جهود الوزارة فى توطين صناعة مراكز البيانات فى مصر وخلق بيئة آمنة لتداول المعلومات فى الفضاء الإلكتروني.في نفس السياق قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات أن التشريعات الرقمية الجديدة وعلى رأسها قانون حماية البيانات الشخصية وقانون مكافحة جرائم المعلومات أدى إلى تشجيع وتحفيز المستثمرين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووضع مصر ضمن الدول المستهدفة، موضحا أن القانون المصرية متواكبة مع المتطلبات الإقليمية في مجال حماية البيانات ومراكز البيانات العملاقة مما يسمح لتنفيذ استراتيجية مصر لتحويلها إلى مركز إقليمي لتصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.وأضاف الوزير أنه جار إعداد مسودة مشروع قانون للمعاملات التجارية الرقمية "التجارة الإلكترونية" خلال دورة انعقاد البرلمان الجديد وسيتم الإعلان عن تفاصيل منظومة التشريعات الرقمية للدورة الجديدة خلال الفترة المقبلة.