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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«التأديبية» تعاقب 6 موظفين بهيئة الكتاب فى سرقة بطاريات سيارات

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 08:15 م
محكمة
محكمة
عماد سليمان
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أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في اتهام 6 موظفين بالهيئة العامة للكتاب، بالإهمال في العمل مما ترتب عليه سرقة بطاريات سيارات بمبلغ 2851 جنيها، وتضمن الحكم مجازاة سائق بإدارة الحركة بالهيئة بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر الكامل خلال مدة الوقف.

واقتطعت أجر 30 يوما من راتب فنى كهرباء، المشرف علي إدارة الأمن، فنى صيانة، وغرمت مدير عام أفراد الأمن والمنشآت بالمجلس الأعلى للثقافة سابقًا بغرامة تعادل أجره الوظيفي، وبرأت المحكمة مشرفا بإدارة الحركة من التهم المنسوبة اليه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، أنه استولى على 3 بطاريات ماركة نسر 70 أمبير خاصتين بالسيارة، وعدد بطارية واحدة قدرة 80 أمبير خاصة بسيارتين تابعتين لهيئة الكتاب والبالغ قيمتها 2851 جنيها. 

وانصرف المُحال الثاني عن العمل قبل المواعيد الرسمية للانصراف دون إذن أو مسوغ من القانون، ولم يعترض كتابة على استلام بطارية كلورايد 70 أمبير بدلا من إحدى البطاريات المسروقة حال علمه باختلاف نوعها عن البطارية المسروقة، واهمل الثالث في الإشراف على أعمال الثاني مما أدى لانصرافه عن العمل قبل المواعيد الرسمية عام 2017.

وتقاعس الرابع والسادس عن اتخاذ إجراءات مخاطبة السلطة المختصة بالهيئة العامة للكتاب نحو أعداد مذكرة للسلطة المختصة بدار الكتب والوثائق القومية لتفريغ كاميرات المراقبة والحصول على نسخة من التسجيلات الخاصة بقيام الأول بسرقة عدد من البطاريات، مما أدى إلى عدم إمكانية الحصول على نسختين من تلك التسجيلات لمسحها تلقائيا بعد مدة.

أما بشان المُحال الخامس، قَبل بطارية كلورايد 70 أمبير بدلا من احدى البطاريات المسروقة بناء على التعليمات الشفهية الصادرة من موظف، بدون أن يعترض كتابة على هذه التعليمات على الرغم من علمه بان البطارية التي سرقها الأول ماركة نسر 70 أمبير مما ترتب عليه إصدار تعليمات شفهية بقبولها. 
بداية الواقعة بورود بلاغ رئيس مجلس إدارة هيئة الكتاب للنيابة الإدارية بشان ما حواه التحقيق الإداري بشأن فقد ثلاث بطاريات من ورشة الميكانيكا بالهيئة، وتشكيل لجنة لمراجعة الكاميرات، حيث تبين من تفريغها تواجد السائق بالهيئة (المحال الأول) بالورشة عصرا، وكان ينظر أمامه وخلفه، وعندما تأكد من عدم تواجد أي من العاملين بالورشة قام بوضع البطاريات في سيارته.


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