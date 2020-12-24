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الخميس 24 ديسمبر 2020 الموافق 09 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سلالة كورونا الجديدة تعلق الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا بالبرازيل

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 04:33 م
جريدة الدستور
وكالات
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علقت البرازيل مؤقتًا الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا، ومنعت دخول أى أجنبي زار المملكة المتحدة خلال الأربعة عشر يومًا الماضية، وذلك بعد ظهور سلالة جديدة للفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 هناك.

وقالت حكومة البرازيل فى مذكرة نشرتها بالجريدة الرسمية في وقت متأخر يوم الأربعاء: إن حظر الرحلات الجوية ينطبق كذلك على تلك القادمة من أماكن أخرى، لكنها ارتبطت بطريق بريطانيا، في حين أن الحظر المفروض على الأفراد ينطبق على جميع الرعايا الأجانب الذين كانوا في بريطانيا خلال الأسبوعين الماضيين.

وأوضحت الحكومة أن من يدخلون البرازيل وكانوا في بريطانيا سيخضعون لحجر صحي لمدة 14 يومًا.

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