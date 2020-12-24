التحالف يعلن عن تدمير 4 ألغام بحرية زرعتها ميليشيات الحوثي

أعلنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة السعودية عن تدمير 4 ألغام بحرية خلال 24 ساعة ماضية زرعتها ميليشيا الحوثي.وأوضح التحالف في بيان له بثته قناة العربية، أن الألغام البحرية المكتشفة من نوع "صدف" إيراني الصنع، مشيرا إلى أن زراعة الميليشيات للألغام البحرية تهديد خطير للملاحة والتجارة العالمية.وأكد التحالف، أنه تم تدمير 175 لغما بحريا زرعتها الميليشيات الحوثية عشوائيا.