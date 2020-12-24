محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالمبني الإداري للمنطقة الصناعية

قام اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم الأربعاء بجولة تفقدية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد تفقد خلالها المبني الإداري للمنطقة، يرافقه خلالها اللواء علاء المالكي مدير المنطقة الصناعية والسيد التابعي مدير جمعية المستثمرين.وحرص اللواء عادل الغضبان على الاستفسار عن عدد المشروعات المتقدم إليها الشباب، وكذلك متابعة سير العمل بالمصانع وذلك فى إطار الطفرة الصناعية والاستثمارية التى تشهدها مناطق جنوب وغرب وشرق بورسعيد، وتميز بورسعيد فى مجال الصناعات الصغيرة للشباب.وأكد المحافظ على أن محافظة بورسعيد تسعى لتوفير كافة التسيهلات للمستثمرين والشباب حيث إن الهدف الأساسى من المشروعات التى تقام على أرض المحافظة هو خدمة الشباب وتوفير فرص العمل والدعم لهم.وقدم العاملون بالمنطقة التهنئة لمحافظ بورسعيد بعد اختياره كأفضل محافظ في الوطن العربي في مسابقة التميز الحكومي.