القبض على مسئولي مصحة إدمان العجمي بالإسكندرية

تمكنت قوات الشرطة بمديرية أمن الإسكندرية من إلقاء القبض على القائمين على الفيلا المخصصة لعلاج الإدمان، والتي نشب بها حريق أمس، وأسفر عن وفاة 6 أشخاص، بمنطقة البيطاش بحي العجمي، نفاذًا لقرار النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم للتحقيق معهم.كانت نيابة الدخيلة بالإسكندرية قررت التصريح بدفن 6 جثث ضحايا حريق مصحة العجمي، بعد ندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليهم، كما قررت النيابة الاستعلام من إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية عن التراخيص الخاصة بمزاولة العلاج لفحصها، وتراخيص الأمن الصناعي ومدى اتباع اشتراطات السلامة المهنية، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة الحريق ومعرفة أسبابه وتحديد بدايته ونهايته، وسؤال شهود العيان والمصابين عن أسباب الحريق.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الاسكندرية، إخطارا من ضباط شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بفيلا 27 شارع 13 متفرع من شارع الحنفية بمنطقة العجمى البيطاش بدائرة قسم شرطة الدخيلة، ووجود مصابين ووفيات.على الفور انتقل ضباط مباحث القسم، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية وسيارات الاسعاف وتم السيطرة عليه، وبالمعاينة والفحص تبين أن الفيلا عبارة عن مصحة للعلاج النفسي والإدمان مكونة من دورين وروف، نسبة الإشغال بها 45 فردا، وأسفر الحريق عن وفاة 6 أشخاص، هم: "إسماعيل حسن عبدالقادر، 35 سنة، مقيم البيطاش، متوفى، ومحمد إبراهيم محمد،41 سنة، مقيم الظاهرية متوفى، ومحمد رزق، 40 سنة، مقيم كفر الدوار، متوفى، وعبد الجواد إبراهيم 43 سنة، مقيم الظاهرية، متوفى، وشخص غير معلوم، 40 سنة، متوفى، وشخص آخر غير معلوم، تقريبا 43 سنة، متوفى، وإصابة خالد كمال رزق، 40 سنة، باختناق نتيجة تصاعد الدخان وتم إسعافه فى مكانه، وتم نقل المتوفين إلى مشرحة كوم الدكة تحت تصرف النيابة، وتحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة التحقيقات.