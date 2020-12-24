أسهم أوروبا تغلق مرتفعة ترقبًا لاتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي

ارتفعت الأسهم الأوروبية للجلسة الثالثة على التوالي، اليوم الخميس، إذ يبدو أخيرا أن اتفاق تجارة لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد بات قاب قوسين أو أدنى.وقفز مؤشر الشركات المتوسطة في لندن 1.2 بالمئة ليختم جلسة مختصرة بسبب العطلات عند أعلى مستوياته منذ فبراير، في حين جاءت مكاسب فاينانشيال تايمز 100 محدودة بفعل صعود الجنيه الإسترليني الذي نال من المؤشر الغني بالشركات المعتمدة على التصدير.وقادت أسهم البنوك الحساسة لتطورات الخروج البريطاني مكاسب المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الذي صعد 0.2 بالمئة، معوضا خسائره التي مني بها في وقت سابق من الأسبوع، عندما أثار ظهور سلالة جديدة سريعة الانتشار من فيروس كورونا فزع الأسواق.وتقول مصادر في لندن وبروكسل إن بريطانيا والاتحاد الأوروبي يوشكان على إبرام اتفاق تجارة محدود، وذلك بعد سجال لشهور ووسط تحذيرات من إمكانية عدم التوصل إلى صفقة.وقال مصدر بريطاني، اليوم، إن المحادثات قد تمتد "بضع ساعات أخرى"، مضيفا أن الجانبين ما زالا مختلفين بخصوص حق الاتحاد الأوروبي في الصيد بالمياه البريطانية.وقال بيرت كولين، كبير اقتصاديي منطقة اليورو في آي.إن.جي: "الفضول يساور الجميع لمعرفة ما الذي سيتقرر في النهاية،" مضيفا أن السؤال الكبير هو ما إذا كانت الرسوم شيئا غير مطروح، وهو أمر منالمعتقد أنه ضروري للحد من التداعيات على المصدرين الأوروبيين.وتابع: "إذا نظرت إلى الأمر في المدى الطويل جدا فإن التوصل إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة سيكون إيجابيا لفرص نمو الاقتصاد البريطاني، وبالتالي، في نهاية المطاف للأسهم أيضا".وقفز مؤشر قطاع البنوك 0.7 بالمئة مع صعود أسهم لويدز أربعة بالمئة وباركليز 1.8 بالمئة.