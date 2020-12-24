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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«مدبولي» يتابع استعدادات استضافة مصر لبطولة العالم لكرة اليد للرجال

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 04:11 م
مدبولى
مدبولى
محمد إبراهيم
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- رئيس الوزراء: تنسيق كامل لتقديم كافة التيسيرات للمشاركين وتطبيق إجراءات مواجهة كورونا

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم، لمتابعة آخر الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لبطولة العالم لكرة اليد للرجال، فى نسختها الـ 27 "مصر 2021"، وذلك بمشاركة الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ومحمد منار عنبة، وزير الطيران المدنى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، والمهندس حسين لبيب، مدير البطولة.

وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى ما لهذا الاجتماع من أهمية بالغة، حيث إنه يأتى لمتابعة الاستعدادات الأخيرة لتنظيم بطولة العالم لكرة اليد للرجال فى نسختها الـ 27 على أرض مصر، موضحًا أنه لم يتبق من الوقت سوى أقل من شهر، وهو ما يستدعى الاطمئنان على تنفيذ كافة الترتيبات والتجهيزات المتعلقة بانطلاق البطولة، وخاصة ما يتعلق بالإجراءات الطبية والصحية، لمختلف المشاركين فى البطولة، فى ظل التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد، وكذا ما يتعلق بإجراءات وصول وتنقلات الفرق وتحركاتهم بين مختلف أماكن إقامة البطولة، أو تلك المخصصة للتدريب أو الإقامة.

واكد رئيس الوزراء على أهمية استمرار التعاون والتنسيق التام قبل وأثناء انعقاد البطولة، بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، بما يسهم فى تقديم كافة التيسيرات وإنهاء مختلف الإجراءات المطلوبة، تيسيرًا على الفرق الرياضية المشاركة مع التأكيد على تطبيق واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للتعامل مع أزمة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن ما يتم بذله من جهود إنما يأتي في سبيل ظهور مصر بالشكل الحضارى اللائق الذى تستحقه، وبما يؤكد قدرتها على إقامة مثل هذه الأحداث الرياضية الكبيرة التى ينتظرها الكثير من محبيها على مستوى العالم، وذلك فى ظل أزمة كورونا وما تفرضه من تحديات كبيرة.

و لفت " مدبولي" إلى أن حجم الإنفاق فى مجال البنية الأساسية استعدادًا لتنظيم البطولة غير مسبوق،
من جانبهم أكد الوزراء المعنيون أنه يتم بالفعل التنسيق الكامل فيما يخص كافة الأمور المتعلقة بتنظيم البطولة، وما يتعلق بإجراءات تأمين المشاركين وانتقالاتهم، كما تم خلال الاجتماع، والإعلان عن مجموعة من الخدمات والمميزات التي ستقدمها الوزارات المختلفة للفرق والحضور، وبما يسهم فى نجاح البطولة بشكل مبهر.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الشباب والرياضة الاستعدادات النهائية لاستضافة مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال، والتي تنظم لأول مرة بمشاركة منتخبات من 32 دولة، حيث تقام البطولة على 4 صالات هى: "صالة العاصمة الادارية الجديدة، والتى تتسع لنحو 7200 متفرج، وصالة 6 أكتوبر، وسعتها 5500 متفرج، وصالة برج العرب، وسعتها 4500 متفرج، وصالة ستاد القاهرة، وسعتها 16200 متفرج، بواقع 108 مباريات"، موضحًا أنه تم تخصيص 8 صالات إضافية، وإتاحتها كصالات تدريبية للمنتخبات المشاركة.

وتطرق وزير الشباب والرياضة خلال الاجتماع إلى الخطة الترويجية للبطولة، والاستعدادات الخاصة بحفل الافتتاح والختام، هذا إلى جانب الإجراءات المتخذة فى المجال الطبى، والتى تضمن تطبيق التدابير الوقائية لكافة المشاركين، والصالات الرئيسية المقرر اقامة البطولة عليها، وكذا الصالات التدريبية، ووسائل المواصلات المحلية، إلى جانب السيناريوهات المقترحة للتعامل مع الأشخاص في حالة إصابتهم بفيروس كورونا، بما يضمن خفض احتمالات ومعدلات الإصابة.

ومن جانبه، قدم الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعمه المستمر لكافة الامور المتعلقة باستضافة مصر لبطولة العالم لكرة اليد للرجال، كما قدم الشكر لكافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية على المجهودات الكبيرة المبذولة في تنظيم هذا الحدث الرياضي المهم، مشيرًا إلى أن الـ 32 دولة المشاركة فى البطولة أكدت حضورها، مشيدًا بالتنسيق والتعاون مع مختلف الوزارات والأجهزة المعنية، ومثمنًا الجهود المبذولة من جانب الدولة المصرية لاستضافة هذه البطولة.

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